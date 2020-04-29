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29 апреля • обновлено в 14:49
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Грузия может отозвать посла из Украины из-за Саакашвили – журналист

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Грузия может отозвать своего посла из Украины из-за конфликта по возможному назначению экс-президента Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал грузинский журналист Аблотия Тенгиз. По его мнению, дальше этого действия конфликт не дойдет, в Тбилиси не настроены на глобальное ужесточения отношений.

"Реакция грузинской власти на назначения Саакашвили максимально острая. Настолько, насколько она может себе позволить быть острой со стратегическим партнером. Но глобального конфликта не будет, разве что-то ритуальное, типа посла отозвать из Украины на консультации. Но кого он волнует? А так, Грузия конфликтующая с Украиной – это анекдот просто. С Киевом впрягаться – себе дороже", – подчеркнул журналист.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

ua.news

По его мнению, недовольство официального Тбилиси по возможному назначению Саакашвили на должность в украинское правительство, больше связано с личной неприязнью, нежели с его судимостями.

"У власти в Грузии сейчас его персональные враги. Личные. Это как если Янукович скинул бы Порошенко и стал президентом. В такой ситуации официальные причины несущественны. Что касается обвинений в коррупции, фальсификации выборов, подкупе избирателей – со стороны нынешней власти это даже смешно. Миша на их фоне в этих делах – дилетант и любитель", – подытожил Тенгиз.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемыми и непонятными планы руководства Украины назначить бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам в стране.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Персоны
Аблотия Тенгиз Михеил Саакашвили
Место
Грузия
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Реакция Грузии может несущественна, но как руководитель или советник Миха для Украины ноль, он не нужен. Наверняка его американцы пристраивают или просто высказали пожелание, а эти теперь будут задницу свою рвать, чтобы Миху пристроить.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чу ба тые, весьмирсвами...)))
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