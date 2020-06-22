Грузинский журналист Габуния с матами обратился к Путину в прямом эфире. Видео
Георгий Габуния
Грузинский журналист канала "Мтавари архи" Георгий Габуния снова выступил с нецензурным обращением к президенту России Владимиру Путину в прямом эфире.
Так, во время программы "Постфактум" ведущий высказал свое неуважение к главе страны-агрессора, отметив, что не боится расправы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Володя, дорогой ты мой! Вовочка! Я вот тут подумал: я не стану осквернять твою могилу. Я, правда, обещал, но я не буду этого делать. Ты грузинского даже г*вна не достоин", – высказался Габуния на русском языке.
Позже, как пишет "Эхо Кавказа", журналист добавил уже на родном грузинском, что не боится пули от врагов. "Стреляйте, если сможете прицелиться", – сказал он.
Кроме того, Габуния отметил, что для него символом мужественного и отважного чеченца является не соратник Путина Рамзан Кадыров, а Джохар Дудаев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 июля 2019 года Габуния обматерил Путина в эфире телеканала "Рустави-2". Власти Грузии осудили грубость ведущего, однако от извинений лидеру РФ воздержались.
После этого журналист получал угрозы в свой адрес, в том числе и от чеченского лидера и соратника Путина – Рамзана Кадырова.
Грузинская телекомпания "Рустави-2" прекратила вещание после скандала с бранью Габунии в программе PS в адрес Путина.
А в июне 2020 года стало известно, что украинские правоохранительные органы предоставили грузинским властям информацию о планируемом покушении на журналиста Габунию после его слов в адрес Путина.