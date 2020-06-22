Грузинский журналист Габуния с матами обратился к Путину в прямом эфире. Видео

Грузинский журналист канала "Мтавари архи" Георгий Габуния снова выступил с нецензурным обращением к президенту России Владимиру Путину в прямом эфире.

Так, во время программы "Постфактум" ведущий высказал свое неуважение к главе страны-агрессора, отметив, что не боится расправы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Володя, дорогой ты мой! Вовочка! Я вот тут подумал: я не стану осквернять твою могилу. Я, правда, обещал, но я не буду этого делать. Ты грузинского даже г*вна не достоин", – высказался Габуния на русском языке.

Позже, как пишет "Эхо Кавказа", журналист добавил уже на родном грузинском, что не боится пули от врагов. "Стреляйте, если сможете прицелиться", – сказал он.

Кроме того, Габуния отметил, что для него символом мужественного и отважного чеченца является не соратник Путина Рамзан Кадыров, а Джохар Дудаев.

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