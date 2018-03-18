Грубо нарушили закон: в РФ обнародовали первые результаты выборов Путина

Новосибирская областная организация КПРФ опубликовала первые результаты голосования на выборах президента России в Новосибирской области.

Данные обнародованы на сайте партии области, однако согласно закону публиковать итоги голосования до закрытия всех избирательных участков в Российской Федерации запрещено.

Так, в частности, избирательные участки в Калининградской области закроются в 20:00 (21:00 по московскому времени).

Как писал "Обозреватель", накануне стало известно, как голосовали на выборах в оккупированном Россией Крыму.