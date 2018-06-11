"Грозит расколом": Германия обвинила Трампа в провокации из-за России

Провокация президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения России в G8 грозит Европе расколом.

Таким образом прокомментировал заявление американского лидера на саммите G7 госсекретарь МИД ФРГ Нильс Аннен, передает "РИА Новости".

"В качестве ответа на этот твит и провокацию господина Трампа на G7 — если никакого движения со стороны России не будет продемонстрировано, и мы пригласим ее, этого никто не поймет. Это группа, которая защищает общие ценности. Я уже говорил о том, что мы открыты для того, чтобы Россия вернулась, но не без политических движений. В этой ситуации мы не должны допустить еще один раскол в Европе, потому что в Европе не все будут согласны с таким решением", — заявил он.

Нильс Аннен

Как сообщал OBOZREVATEL, новоизбранный премьер Италии Джузеппе Конте поддержал заявление Трампа о возвращении России в G8.

Позже президент России Владимир Путин заверил, что его страна якобы и не выходила из G8.