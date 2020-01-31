Говорили об Украине: Меркель срочно позвонила Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Они обсудили наращивание усилий по ситуации в Ливии, а также коснулись и других тем.

В частности, как передает пресс-служба Кремля, лидеры стран обсудили также Сирию, Украину, "сделку веку" и "некоторые вопросы двусторонней повестки дня".

Разговор состоялся по инициативе германской стороны, отметили в РФ.

Путин и Меркель провели телефонный разговор ТАСС

"Обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. С обеих сторон подчеркнута целесообразность наращивания усилий мирового сообщества в интересах обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и запуска политического диалога", – говорится в сообщении.

В пресс-службе кремля также отметили, что Путин и Меркель обсудили ситуацию в Украине, Сирии и проблематику ближневосточного мирного процесса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Путин уже много раз встречался с Меркель и говорил по телефону.

Так, в своей беседе 11 ноября прошлого года они затронули тему войны на Донбассе.

В другом телефонном разговоре, уже в декабре, Путин и Меркель "дали позитивную оценку" обмену пленными на Донбассе между Украиной и "Л/ДНР".

Также ранее канцлер Германии заявляла, что до реализации минских соглашений страны Европейского Союза не могут в полной мере сотрудничать с РФ.

11 января, состоялась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Москве, где оба политика сделали резонансные заявления.

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