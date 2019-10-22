Говорили 6,5 часов: Путин и Эрдоган объявили о судьбоносных решениях

Президенты турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во вторник, 22 октября провели встречу, по результатам которой заявили о принятии знаковых решений по конфликту в Сирии.

Переговоры состоялись в Сочи и длились около 6,5 часов. После обсуждения лидеры выступили на совместной пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Главные пункты, которые согласовали главы Турции и РФ:

Турецкая военная операция в Сирии "Источник мира" прекращается.

Россия и Турция намерены действовать вместе.

Интересы Сирии как суверенного государства будут соблюдены.

С 23 октября российские и сирийские патруля начнут выводить подразделения курдов из десятикилометровой зоны вдоль границы.

Обе стороны поддержат деятельность Конституционного комитета.

Путин и Эрдоган встретились и объявили о судьбоносных решениях Telegram-канал Пул N3

"Не могу не выразить удовлетворения тем, что нам в результате достаточно длительной и напряжённой работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран, решения, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", – заявил Путин.

По словам российского президента, Эрдоган дал подробные объяснения, касающиеся целей и задач операции в Сирии.

"Турки и сирийцы будут вместе защищать мир на границе. Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, целостность страны надо сохранить, Турция разделяет такой подход", – заявил Путин.

Эрдоган в свою очередь сказал, что начиная со среды, 23 октября, все курдские формирования в Сирии должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны от границы с Турцией. "Нам не нужны чьи-то территории", – добавил он.

Президент Турции также заявил, что они с Путиным не допустят сепаратистских проявлений. По его словам, в районы, откуда уйдут курды, заселят 1 млн возвращающихся на родину сирийцев.

Путин и Эрлоган подписали меморандум по Сирии utro.ru

После заявлений глав государств на пресс-конференции выступили главы МИД стран. Российский министр Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу зачитали главные пункты меморандума, к которому пришли Путин с Эрдоганом.

В частности, Россия и Турция договорились о том, что с 23 октября в зону турецкой операции в Сирии вводится российская военная полиция и сирийские военнослужащие. "Они будут проводить совместные патрулирования в 10 км зоне от границы с Турцией", – добавил он.

Также РФ и Турция создадут совместный механизм для наблюдения за исполнением меморандума.

Отмечается, что президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции, и высказались в поддержку Аданского соглашения.

Меморандум Турции и России Telegram-канал "Раньше всех"

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