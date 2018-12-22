''Готовы к столкновению!'' В Британии заявили о ''Третьей мировой'' на Азове

В Великобритании заявили, что появление в Азовском море российского фрегата "Адмирал Григорович" и в целом ситуацию в регионе, напоминает "Третью мировую войну".

В частности, обостренную обстановку в Керченском проливе описал британский таблоид Daily Express. Статья издания так и называется "Третья мировая война: Россия направляет в Азовское море ракетный фрегат, готовый к столкновению".

При этом отмечается, что причиной стала агрессия России в Керченском проливе, где были захвачены украинские корабли вместе с экипажами.

"В связи с тем, что отношения по-прежнему остаются нестабильными после аннексии Россией Крыма в 2014 году и ее поддержки промосковского мятежа на востоке Украины, кризис рискует подтолкнуть обе страны к открытому конфликту", — сказано в публикации.

Акцент же сделан на том, что Украина пока не является членом НАТО, хотя и стремится к этому.

Фрегат "Адмирал Григорович" "Вестник Кавказа"

"В то же время Европейский Союз, Великобритания, Франция, Польша, Дания и Канада осудили российскую агрессию", — подчеркнул автор статьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря корабль НАТО прибыл на помощь в Украину.

Разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) пришвартовался у причала Одесского морского порта.

В ответ на это в России разразились новыми угрозами, заявив, что "любое иностранное корыто будет уничтожено".