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''Готовы к столкновению!'' В Британии заявили о ''Третьей мировой'' на Азове

3.7тЧитать материал на украинском

В Великобритании заявили, что появление в Азовском море российского фрегата "Адмирал Григорович" и в целом ситуацию в регионе, напоминает "Третью мировую войну".

В частности, обостренную обстановку в Керченском проливе описал британский таблоид Daily Express. Статья издания так и называется "Третья мировая война: Россия направляет в Азовское море ракетный фрегат, готовый к столкновению".

При этом отмечается, что причиной стала агрессия России в Керченском проливе, где были захвачены украинские корабли вместе с экипажами.

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"В связи с тем, что отношения по-прежнему остаются нестабильными после аннексии Россией Крыма в 2014 году и ее поддержки промосковского мятежа на востоке Украины, кризис рискует подтолкнуть обе страны к открытому конфликту", — сказано в публикации.

Акцент же сделан на том, что Украина пока не является членом НАТО, хотя и стремится к этому.

Фрегат

Фрегат "Адмирал Григорович"

"Вестник Кавказа"

"В то же время Европейский Союз, Великобритания, Франция, Польша, Дания и Канада осудили российскую агрессию", — подчеркнул автор статьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря корабль НАТО прибыл на помощь в Украину.

Разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) пришвартовался у причала Одесского морского порта.

''Готовы к столкновению!'' В Британии заявили о ''Третьей мировой'' на Азове

В ответ на это в России разразились новыми угрозами, заявив, что "любое иностранное корыто будет уничтожено".

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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an and
an and
Да не надо никакая война..и воевать то не с кем. Достаточно в ответ не пускать рос корабли во все порты и проливы мира..и через пару недель керч пролив будет открыт! Это всё весь мир знает и просто играет с россией, как тигр с жертвой, зная что ни воевать, ни чем то меряться там просто не с кем))) а пока зима и россия качает свой газ на обогрев Европы, весь мир просто использует россию как сырьевой придаток, прекрасно зная что насолить она может только слабой Украине и то десять раз оглянувшись не ударят ли больно в ответ, как турки с истребителем или как американцы, покрошившие вагнеровцев без всякого ответа, где и была видна вся "мощь" россии!
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Дейли Экспресс - просто старший брат Обоза. Для остальных - возьмите карту Европы и циркуль с разводом по масштабу этой карты даже не на две, а на полторы тысячи километров. Ткните иглой циркуля в любую точку Черного моря и проведите окружность. А потом задумайтесь, нафига фрегату такого класса идти в мелководья и каналы Азова.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Странно .., срочно спешивший на помощь Украине МОЩНЫЙ Разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) спрятался в Одесском порту ))) Чё то такое? Ганьба !!! СУГС !!!
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