Готовятся к звездным войнам? В ЕС задумались над созданием космических войск

Несколько стран-членов ЕС задумались над возможностью создания космических войск.
Об этом рассказала еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбета Беньковска, передает издание EUObserver.
По ее словам, вопросы, которые обсуждаются на уровне стран, должны выноситься также на рассмотрение всего Евросоюза.
"Мы должны обсудить в среднесрочной и долгосрочной перспективе Европейские космические силы", — отметила она.
gamer.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский генерал предсказал России развал, если она решится навязать конкуренцию США в военно-космической сфере.
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