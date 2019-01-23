|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Готовятся к звездным войнам? В ЕС задумались над созданием космических войск

463Читать материал на украинском

Несколько стран-членов ЕС задумались над возможностью создания космических войск.

Об этом рассказала еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбета Беньковска, передает издание EUObserver.

По ее словам, вопросы, которые обсуждаются на уровне стран, должны выноситься также на рассмотрение всего Евросоюза.

Новости
"Звездные войны начинаются!" Трамп подготовил разгромный "сюрприз" для Путина

"Мы должны обсудить в среднесрочной и долгосрочной перспективе Европейские космические силы", — отметила она.

Готовятся к звездным войнам? В ЕС задумались над созданием космических войск

gamer.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский генерал предсказал России развал, если она решится навязать конкуренцию США в военно-космической сфере.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Космос" на OBOZREVATEL.

Тема
Космос
Тег
ЕС
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Давно пора.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги