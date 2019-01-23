Готовятся к звездным войнам? В ЕС задумались над созданием космических войск

Несколько стран-членов ЕС задумались над возможностью создания космических войск.

Об этом рассказала еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбета Беньковска, передает издание EUObserver.

По ее словам, вопросы, которые обсуждаются на уровне стран, должны выноситься также на рассмотрение всего Евросоюза.

"Мы должны обсудить в среднесрочной и долгосрочной перспективе Европейские космические силы", — отметила она.

gamer.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский генерал предсказал России развал, если она решится навязать конкуренцию США в военно-космической сфере.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся