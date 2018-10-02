Готовили 8 лет: всплыла скандальная информация об отравителе Скрипаля

Офицер главного управления Генштаба России Анатолий Чепига, который считается одним из отравителей экс-разведчика Сергея Скрипаля, лишь в 2010 году "превратился" в уроженца Душанбе Руслана Боширова.

К такому выводу пришли журналисты "МБХ Медиа", проведя расследование. Как оказалось, Чепига был слушателем третьего факультета (оперативно-тактическая разведка) Военно-дипломатической академии.

Зарегистрировали Чепигу в Москве по адресу общежития гражданского вуза. Расследователи нашли список из 123 офицеров, которые поступили на первый и третий факультеты ВДА. Вместе с Чепигой были зарегистрированы в общежитии 12 военнослужащих.

Михаил Бобер, окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники;

Игорь Голубев, служил в в/ч 26 840, п. Катунино (бывш. "Архангельск-27");

Роман Татарка, окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники;

Константин Бахтин, служил в в/ч 54 902, вертолетная авиабаза, с. Гаровка-2, Хабаровский край;

Андрей Домрачев, в/ч 10 735, 165-й полк морской пехоты, г. Владивосток;

Валерий Нестеренко, родился в Армавире, затем проживал в Ставрополе;

Андрей Пестерев, имеет удостоверение личности офицера АА *****;

Алексей Пономарев, военная академия РВСН им. Петра Великого;

Александр Федичкин, других данных нет;

Игорь Ясенев, Рязань, других данных нет;

Антон Мелехин, Омск, других данных нет;

Андрей Панков, утратил паспорт 6 805 228***, выданный ОВД Советского района г. Тамбова, других данных нет.

"Настоящие фамилии этих "студентов РГГУ" не фигурируют ни в каких базах данных, а в сети удалены не только их аккаунты, но даже профайлы их жен и детей. Вероятно, в настоящее время у них новые ФИО, и не исключено, что среди вышеназванных слушателей ВДА скрывается напарник Чепиги по Солсбери, использовавший документы на имя уроженца Архангельской области Александра Евгеньевича Петрова", - пишут журналисты.

В то же время в паспорте на имя Боширова указана прописка в доме по улице Большая Набережная в Москве. Проживающая там Алина Исакова, заявила журналистам, что не знает о Боширове. При этом по ее адресу приходило уведомление о штрафе на имя Боширова Руслана Тимуровича за неправильную парковку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сослуживцы Чепиги рассказали, что он получил звание "Героя России" за спецоперацию по аннексии Крыма в 2014 году.

В сети также создали мемы и стихи, посмеявшись над спасителем Януковича.

Напомним, что The Insider и Bellingcat в совместном расследовании сообщили, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии".

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скандальное открытие "вбросом" и потребовала доказательств. Позже российские журналисты провели собственное расследование в селе Березовка, где местные жители узнали на фотографиях Боширова своего односельчанина Чепигу.