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"Горят уши, воздуха нет": в Германии самолет совершил жесткую посадку за 5 минут

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Самолет авиакомпании Ryanair во время рейса из ирландского Дублина до хорватского города Задар совершил экстренную посадку в немецком аэропорту Франкфурт-Хан.

Как сообщает DailyStar, он аварийно приземлился около 23.30 в пятницу, 13 июля, из-за падения давления в салоне.

"Возникли технические проблемы и давление в салоне упало, поэтому пилот решил посадить самолет в Хане" - сообщили в немецкой полиции.

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MIOMIR TODOROVIC/FACEBOOK

В результате инцидента около 30 пассажиров доставили в местные больницы из-за головной боли и боли в ушах.

Отмечается, что самолету пришлось спуститься с высоты в 9 тыс. метров за 5 минут.

“Худший момент всей моей жизни. Вот вы в воздухе, и вдруг просто падаете в небе, горят уши, воздуха нет, а во рту привкус железа", - написала одна из пассажирок в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля в "Борисполе" аварийно сел самолет с 174 туристами. Появилось видео инцидента.

Место
Германия
Объекты
Ryanairсамолет
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