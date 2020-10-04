Города в Нагорном Карабахе подверглись мощным ракетным обстрелам. Видео
По населенным пунктам работает артиллерия с азербайджанской стороны
Есть разрушения и пострадавшие среди мирных жителей
Один из снарядов попал в подстанцию, в результате Степанакерт остался без электричества
Города Степанакерт и Мартакерт в Нагорном Карабахе подвергаются ракетным ударам.
Как говорится на официальном сайте МИД Армении, по этим населенным пунктам работает авиация и артиллерия с азербайджанской стороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"МИД" непризнанной республики Нагорный Карабах подтвердил, что по Степанакерту вновь наносятся удары.
Есть разрушения и пострадавшие среди мирных жителей.
Напомним, во время нового артиллерийского удара по Степанакерту в городе включили сирену, временно отключалась связь.
Один из снарядов попал в подстанцию, в результате Степанакерт остался без электричества.
В Баку заявили, что отрыли огонь в ответ на такие же действия со стороны Степанакерта по городам Тертер, Физули и Горадиз, расположенным вблизи линии соприкосновения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Азербайджан показал, как прорывал оборону Армении в Нагорном Карабахе.
В Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Карабаха из реактивной системы залпового огня "Смерч".
Вооруженные силы Азербайджана при помощи беспилотников уничтожили армянский полевой командный пункт, из которого велось управление танками.
Город Степанакерт в Нагорном Карабахе также подвергается интенсивному артиллерийскому обстрелу.
Корреспондент OBOZREVATEL вместе с другими журналистами попала под обстрел в азербайджанском селе Тертер. Войска Армении вели огонь по населенному пункту из "Градов" и 120-мм минометов.