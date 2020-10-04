Города в Нагорном Карабахе подверглись мощным ракетным обстрелам. Видео

Города Степанакерт и Мартакерт в Нагорном Карабахе подвергаются ракетным ударам.

Как говорится на официальном сайте МИД Армении, по этим населенным пунктам работает авиация и артиллерия с азербайджанской стороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"МИД" непризнанной республики Нагорный Карабах подтвердил, что по Степанакерту вновь наносятся удары.

Есть разрушения и пострадавшие среди мирных жителей.

Напомним, во время нового артиллерийского удара по Степанакерту в городе включили сирену, временно отключалась связь.

Один из снарядов попал в подстанцию, в результате Степанакерт остался без электричества.

В Баку заявили, что отрыли огонь в ответ на такие же действия со стороны Степанакерта по городам Тертер, Физули и Горадиз, расположенным вблизи линии соприкосновения.

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