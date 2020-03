Города-призраки: как выглядят Италия и Англия на карантине. Видео

После введенных жестких ограничений в Италии из-за распространения коронавируса, итальянские города продолжают оставаться пугающе пустыми.

Об этом свидетельствуют многочисленные видео с разных уголков страны.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Италия уже много дней остается лидером по количеству зараженных и умерших от COVID-19. Ежедневно в больницах умирают сотни итальянцев, и по состоянию на 31 марта их число достигло свыше 12 тысяч.

Такая статистика заставляет местных жителей соблюдать все правила карантина, от чего улицы итальянских городов опустели. На знаменитых площадях, у исторических соборов и памятников нет ни одного туриста. Закрыты модные бутики и рестораны.

Так выглядит один из наиболее посещаемых городов Италии – Милан.

В столице страны – Риме к мониторингу режима карантина привлечена авиация. Вертолеты выявляют нарушителей комендантского часа.

По улочкам и каналам самого романтичного из итальянских городов – Венеции не гуляют местные и туристы.

🙏🏻Minute of #silence and #sounds with #Venice #Venezia with #Italy #Italia and with the #world in mourning of the deaths of many people and in solidarity with all the suffering generated by this pandemic #COVIDー19 #view200mts of the #house 🏡 pic.twitter.com/7KeeyC1jGM