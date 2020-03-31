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1 апреля • обновлено в 00:36
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Города-призраки: как выглядят Италия и Англия на карантине. Видео

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После введенных жестких ограничений в Италии из-за распространения коронавируса, итальянские города продолжают оставаться пугающе пустыми.

Об этом свидетельствуют многочисленные видео с разных уголков страны.

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Италия уже много дней остается лидером по количеству зараженных и умерших от COVID-19. Ежедневно в больницах умирают сотни итальянцев, и по состоянию на 31 марта их число достигло свыше 12 тысяч.

Такая статистика заставляет местных жителей соблюдать все правила карантина, от чего улицы итальянских городов опустели. На знаменитых площадях, у исторических соборов и памятников нет ни одного туриста. Закрыты модные бутики и рестораны.

Так выглядит один из наиболее посещаемых городов Италии – Милан.

В столице страны – Риме к мониторингу режима карантина привлечена авиация. Вертолеты выявляют нарушителей комендантского часа.

По улочкам и каналам самого романтичного из итальянских городов – Венеции не гуляют местные и туристы.

А по Бергамо, вместо людей, по улицам бродят дикие кабаны.

Опустевшая Флоренция с высоты птичьего полёта. Словно город-призрак. Жители соблюдают строжайший режим карантина.

Тем временем в английском Уэльсе местные жители прибережного городка Лландидно заметили с десяток диких козлов.

Дикие козлы в Англии

Дикие козлы в Англии

twitter/AndrewStuart

Города-призраки: как выглядят Италия и Англия на карантине. Видео

twitter/AndrewStuart

Города-призраки: как выглядят Италия и Англия на карантине. Видео

twitter/AndrewStuart

А так выглядит Лондон во время карантина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Италии, за сутки умерло 837 человек, зараженных коронавирусом COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
болезнь карантин
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