Города-призраки: как выглядят Италия и Англия на карантине. Видео

После введенных жестких ограничений в Италии из-за распространения коронавируса, итальянские города продолжают оставаться пугающе пустыми.
Об этом свидетельствуют многочисленные видео с разных уголков страны.
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Италия уже много дней остается лидером по количеству зараженных и умерших от COVID-19. Ежедневно в больницах умирают сотни итальянцев, и по состоянию на 31 марта их число достигло свыше 12 тысяч.
Такая статистика заставляет местных жителей соблюдать все правила карантина, от чего улицы итальянских городов опустели. На знаменитых площадях, у исторических соборов и памятников нет ни одного туриста. Закрыты модные бутики и рестораны.
Так выглядит один из наиболее посещаемых городов Италии – Милан.
В столице страны – Риме к мониторингу режима карантина привлечена авиация. Вертолеты выявляют нарушителей комендантского часа.
В Италии к мониторингу режима карантина привлечена #авиация. #Вертолеты выявляют нарушителей комендантского часа.#Италия #карантин pic.twitter.com/Dj6aQ5LVNb— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) March 26, 2020
#Coronavirus: #Roma aparace vacía debido a que sus empresas siguen cerradas y los residentes de la capital de #Italia permanecen en sus casas para detener la propagación de la pandemia de #COVIDー19 pic.twitter.com/nuB6ryoRca— #CORONAVIRUS #QuedateEncasa #CuarentenaTotal (@GonzalezBready) March 31, 2020
По улочкам и каналам самого романтичного из итальянских городов – Венеции не гуляют местные и туристы.
🙏🏻Minute of #silence and #sounds with #Venice #Venezia with #Italy #Italia and with the #world in mourning of the deaths of many people and in solidarity with all the suffering generated by this pandemic #COVIDー19 #view200mts of the #house 🏡 pic.twitter.com/7KeeyC1jGM— Elisa Aquino Laterza (@EVALcreations) March 31, 2020
#Италия pic.twitter.com/BBQJA7RZMw— Andrei Konovalov (@qPu9GAxP9k8JjlA) March 28, 2020
А по Бергамо, вместо людей, по улицам бродят дикие кабаны.
VIDEO.#Italia | Los jabalíes deambulan por las calles de Bérgamo. pic.twitter.com/NXC8B88Urr— OPR (@OPR_Noticias) March 31, 2020
Опустевшая Флоренция с высоты птичьего полёта. Словно город-призрак. Жители соблюдают строжайший режим карантина.
Тем временем в английском Уэльсе местные жители прибережного городка Лландидно заметили с десяток диких козлов.
Дикие козлы в Англии
twitter/AndrewStuart
twitter/AndrewStuart
twitter/AndrewStuart
Goat update: they’re back, and they’re gathering in groups of more than 2 🐐 pic.twitter.com/Bc2N42SPGo— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 28, 2020
А так выглядит Лондон во время карантина.
Here is what the street of LONDON looks Like amidst coronavirus global pandemic shutdown. #CoronaUpdate#cnb_news #london #england#StayAtHomeAndStaySafe pic.twitter.com/UTSbSOtEHB— CNB News (@CNBNews_) March 29, 2020
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Италии, за сутки умерло 837 человек, зараженных коронавирусом COVID-19.
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