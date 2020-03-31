Города-призраки: как выглядят Италия и Англия на карантине. Видео

После введенных жестких ограничений в Италии из-за распространения коронавируса, итальянские города продолжают оставаться пугающе пустыми.

Об этом свидетельствуют многочисленные видео с разных уголков страны.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Италия уже много дней остается лидером по количеству зараженных и умерших от COVID-19. Ежедневно в больницах умирают сотни итальянцев, и по состоянию на 31 марта их число достигло свыше 12 тысяч.

Такая статистика заставляет местных жителей соблюдать все правила карантина, от чего улицы итальянских городов опустели. На знаменитых площадях, у исторических соборов и памятников нет ни одного туриста. Закрыты модные бутики и рестораны.

Так выглядит один из наиболее посещаемых городов Италии – Милан.

В столице страны – Риме к мониторингу режима карантина привлечена авиация. Вертолеты выявляют нарушителей комендантского часа.

#Coronavirus: #Roma aparace vacía debido a que sus empresas siguen cerradas y los residentes de la capital de #Italia permanecen en sus casas para detener la propagación de la pandemia de #COVIDー19 pic.twitter.com/nuB6ryoRca — #CORONAVIRUS #QuedateEncasa #CuarentenaTotal (@GonzalezBready) March 31, 2020

По улочкам и каналам самого романтичного из итальянских городов – Венеции не гуляют местные и туристы.

А по Бергамо, вместо людей, по улицам бродят дикие кабаны.

VIDEO.#Italia | Los jabalíes deambulan por las calles de Bérgamo. pic.twitter.com/NXC8B88Urr — OPR (@OPR_Noticias) March 31, 2020

Опустевшая Флоренция с высоты птичьего полёта. Словно город-призрак. Жители соблюдают строжайший режим карантина.

Тем временем в английском Уэльсе местные жители прибережного городка Лландидно заметили с десяток диких козлов.

Дикие козлы в Англии twitter/AndrewStuart

twitter/AndrewStuart

twitter/AndrewStuart

Goat update: they’re back, and they’re gathering in groups of more than 2 🐐 pic.twitter.com/Bc2N42SPGo — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 28, 2020

А так выглядит Лондон во время карантина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Италии, за сутки умерло 837 человек, зараженных коронавирусом COVID-19.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!