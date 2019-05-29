"Горбатого лепит": Путин нарвался на критику после видео с "секретными" договоренностями

Президент России Владимир Путин нарвался на критику после участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

Так, на своей странице в Twitter журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов поделился видео из заседания, которое проходило в столице Казахстана Нур-Султане (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

В кадр попал момент, когда первый вице-премьер –министр финансов РФ Антон Силуанов о чем-то говорит Путину. Оператор также заснял таблицу з данными, которая лежала перед главой России.

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Путин и Силуанов Ведомости

"Секретные цифры и поправки попали в кадр. Что обсуждали Путин и Силуанов", – написал в своем посте пропагандист.

Пользователи сети оставили под роликом множество гневных комментариев, заявив, что политики только "создавали вид бурной деятельности" или же думали, как еще "обобрать" россиян.

"Обсуждают, как им хорошо живется в России", "Не знаете? Как еще больше народ нагнуть", "Сократить пенсию... убрать льготы", "Горбатого лепит", "Скорее всего, спрашивает: сразу или пусть еще поживут немного?" – пишут в сети.

Секретные цифры и поправки попали в кадр: Что обсуждали Путин и Силуанов pic.twitter.com/nJxFsrCywb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, недавний соцопрос фокус-групп российского социолога Сергея Белановского показало, что жители РФ считают жизнь при президенте Владимире Путине, который уже 20 лет находится у власти, тупиком.

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