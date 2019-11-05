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5 ноября • обновлено в 13:08
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Горбачев заявил о новой войне России с Западом

2.3т Читать материал на украинском

Между Западом и Россией идет "охлажденная война". Чтобы спасти планету, ядерное оружие должно быть уничтожено.

Об этом заявил президент СССР Михаил Горбачев ВВС. Он оценил уровень отношений между странами Запада и Москвой сегодня.

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"Пока есть оружие массового уничтожения, и ядерное в первую очередь, опасность колоссальная. Все народы должны заявить, что ядерное оружие должно быть уничтожено. Мы будем спасать себя и планету", – считает Горбачев.

"Посмотрите сами – то тут, то там происходят столкновения, стрельба. Куда-то летят военные самолеты, куда-то плывут боевые корабли. Это не та обстановка, которая нам нужна", – добавил он.

Горбачев заявил о новой войне России с Западом

Горбачев заявил о новой войне России с Западом

Утро.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Горбачев предупредил Россию о новой схватке с США.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Михаил Горбачев
Место
Россия
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
ЯО как раз то, что удерживает от вoйны. Если бы у России не было ЯО, не было бы и России. Этого предателя уже слушали, открыв рот, хватит!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
По российской версии : просрал страну !
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