Между Западом и Россией идет "охлажденная война". Чтобы спасти планету, ядерное оружие должно быть уничтожено.

Об этом заявил президент СССР Михаил Горбачев ВВС. Он оценил уровень отношений между странами Запада и Москвой сегодня.

"Пока есть оружие массового уничтожения, и ядерное в первую очередь, опасность колоссальная. Все народы должны заявить, что ядерное оружие должно быть уничтожено. Мы будем спасать себя и планету", – считает Горбачев.

"Посмотрите сами – то тут, то там происходят столкновения, стрельба. Куда-то летят военные самолеты, куда-то плывут боевые корабли. Это не та обстановка, которая нам нужна", – добавил он.

Горбачев заявил о новой войне России с Западом Утро.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Горбачев предупредил Россию о новой схватке с США.

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