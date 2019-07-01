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Гонконг охватили массовые протесты в годовщину возвращения Китаю: фото и видео

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В понедельник, 1 июля, в Гонконге вспыхнули массовые протесты, приуроченные к 22-годовщине передачи административного района из состава Великобритании в Китай.

Многомиллионный марш местных жителей пытался помешать традиционной процедуре поднятия флагов, пишет BBC. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что главное требование митингующих – отказ от принятия закона об экстрадиции. Акция протеста вызвана поправками, которые позволили бы выдачу жителей Гонконга даже в те страны, с которыми у территории нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.

Также протестующие выступили за отставку главы администрации Гонконга Керри Лэм.

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Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

От мирных митингов жители Гонконга перешли к активным действиям. Вооружившись дорожными знаками и арматурой, они прорвались в здание парламента – законодательного собрания, сорвали картины и разрисовали стены краской.

Они также разбили стеклянные двери упомянутого здания и выставочного центра. В парламенте объявили "красный" уровень тревоги – это значит, что всем сотрудникам и посетителям рекомендуется покинуть здание и окрестности.

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Между активистами и полицией произошли массовые столкновения с применением слезоточивого газа. Сообщается также о неизвестной жидкости, которую использовали протестующие. В результате ее распыления 13 правоохранителей были госпитализированы с проблемами с дыханием.

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Полиция Гонконга предупредила протестующих, устроивших погром в здании Законодательного собрания, что готовится к зачистке района. Пресс-служба написала в Facebook о применении силы в случае сопротивления.

Правительство Гонконга уже дало ответ митингующим. Оно призвало к немедленному прекращению насилия, заявив, что прекратило всю работу по внесению поправок в законопроект о выдаче и что закон автоматически утратит силу в июле следующего года.

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Гонконг – бывшая британская колония, с 1997 года находится под управлением Китая. Договоренность с Китаем гарантирует Гонконгу определенный уровень автономии. В день годовщины передачи города и района под китайское управление в Гонконге как правило проводят массовые демонстрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чехии сотни тысяч граждан вышли на антиправительственные протесты.

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Место
Китай
Тег
протест
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