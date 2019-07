Гонконг охватили массовые протесты в годовщину возвращения Китаю: фото и видео

В понедельник, 1 июля, в Гонконге вспыхнули массовые протесты, приуроченные к 22-годовщине передачи административного района из состава Великобритании в Китай.

Многомиллионный марш местных жителей пытался помешать традиционной процедуре поднятия флагов, пишет BBC. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что главное требование митингующих – отказ от принятия закона об экстрадиции. Акция протеста вызвана поправками, которые позволили бы выдачу жителей Гонконга даже в те страны, с которыми у территории нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.

Также протестующие выступили за отставку главы администрации Гонконга Керри Лэм.

От мирных митингов жители Гонконга перешли к активным действиям. Вооружившись дорожными знаками и арматурой, они прорвались в здание парламента – законодательного собрания, сорвали картины и разрисовали стены краской.

Они также разбили стеклянные двери упомянутого здания и выставочного центра. В парламенте объявили "красный" уровень тревоги – это значит, что всем сотрудникам и посетителям рекомендуется покинуть здание и окрестности.

Hong Kong protesters storm into the Legislative Council https://t.co/FXitjePi7y — Reuters Top News (@Reuters) 1 июля 2019 г.

Между активистами и полицией произошли массовые столкновения с применением слезоточивого газа. Сообщается также о неизвестной жидкости, которую использовали протестующие. В результате ее распыления 13 правоохранителей были госпитализированы с проблемами с дыханием.

Полиция Гонконга предупредила протестующих, устроивших погром в здании Законодательного собрания, что готовится к зачистке района. Пресс-служба написала в Facebook о применении силы в случае сопротивления.

Правительство Гонконга уже дало ответ митингующим. Оно призвало к немедленному прекращению насилия, заявив, что прекратило всю работу по внесению поправок в законопроект о выдаче и что закон автоматически утратит силу в июле следующего года.

Гонконг – бывшая британская колония, с 1997 года находится под управлением Китая. Договоренность с Китаем гарантирует Гонконгу определенный уровень автономии. В день годовщины передачи города и района под китайское управление в Гонконге как правило проводят массовые демонстрации.

В ход пошли баллончики с краской. Как долго это будет продолжаться? Где все-таки полиция? pic.twitter.com/QyG62HAEFw — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) 1 июля 2019 г.

Протестующие в Гонконге через разбитые окна и двери вошли в здание Законодательного собрания



Интересно, а где полицейские? Пересажать такую толпу будет непросто. pic.twitter.com/o7JGs6SFwa — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) 1 июля 2019 г.

В здании Законодательного совета в первые в истории объявлена "красная тревога" (полная эвакуация)



Полиция предупредила, что любому, кто незаконно проникнет в здание грозит десять лет тюремного срока



А вы еще говорите, что у нас "жестко" пресекают митинги! pic.twitter.com/swBOFE0pg0 — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) 1 июля 2019 г.

В Гонконге снова жарко🔥



В 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю противнику законопроекта об экстрадиции вновь вышли на уличные протесты. В результате столкновений с полицией 13 офицеров госпитализированы.



Далее "демонстранты" начали штурм здания Законодательного совета pic.twitter.com/kNLEj95XK0 — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) 1 июля 2019 г.

JUST IN: Protesters have defaced Hong Kong's emblem and hung out the British colonial-era flag in Hong Kong's government headquarters.



Demonstrators have stormed the Legislative Council building in a dramatic day of unrest in the city https://t.co/JoJOS5uJm8 pic.twitter.com/5OVa5P1J7z — CNN International (@cnni) 1 июля 2019 г.

Protesters tie British colonial flag to podium in Hong Kong's legislature and spray graffiti on walls, after smashing their way into main government building https://t.co/QdTmAPgpGB pic.twitter.com/CAlI2Skvtg — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 1 июля 2019 г.

Hong Kong protesters have broken in to the heart of the city's government, the Legislative Council, by wrenching open a metal shutter at the entrance.



Latest updates from the protests: https://t.co/csRwnugnYN pic.twitter.com/5d2ps1bUAE — CNN International (@cnni) 1 июля 2019 г.

