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Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Фотограф, российский журналист, волонтерВсе статьи автора

Голодать в лапах России безнадежно

Все продолжаются турбулентные завихрения, бурления страстей, битье в барабаны, скрещивания копий и плевания ядом вокруг Бабченко, которого вообще-то хорошо бы оставить в покое, дать человеку прийти в себя хоть немного и просто следить за развитием событий. Если бы мир отреагировал на голодовку Сенцова и вообще на всех украинских политзаключенных в России с такой же страстью, интересом, желанием копаться в деталях и оголтелостью, все граждане Украины были бы так или иначе освобождены. Но мир не очень-то и пытается. Про 78 городов, куцая часть жителей которых вышли в поддержку Сенцова, я знаю, сама в таком городе живу и сама стояла в пикете. Не работает.

Не действует.

Нас не видят, не замечают.

И знаете почему?

Открою страшный секрет: нас катастрофически мало.

Большинство предпочитает писать в своих бучиках и бложиках х*рню про Бабаню, которому, конечно, сейчас и тяжко, и тошно, и страшно, но не безнадежно.

Новости
Все старательно закрывают глаза на происходящее в России

Тем, кто голодает в лапах России, - безнадежно.

Вот это все и есть самый что ни на есть постмодернизм в чистом виде. Иногда начинаю задумываться о пользе дубинного соцреализма.

ЗЫ: единственный достигнутый на сегодня результат: четыре административных дела в Тверском суде Москвы за проведение одиночных пикетов в поддержку Олега.

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Автор
Виктория ИвлеваВиктория Ивлева
Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
Объекты
голодовкаРоссия
Источник
Источник:Facebook Виктории Ивлевой
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