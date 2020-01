Главы ЕС подписали соглашение о Brexit

Глава Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о Brexit – выходе Великобритании из Европейского Союза.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter. После этого соглашение должен ратифицировать Европейский парламент.

"Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что открывает путь к его ратификации Европейским парламентом", – написала президент Европейской комиссии.

Европарламент соберется для обсуждения соглашения и ратификации 29 января.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies. Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E