Глава ВОЗ сказал, как можно взять под контроль коронавирус

Гебрейесус сказал, как можно взять под контроль коронавирус.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что, несмотря на возникающие сложности, пандемию коронавируса все же можно взять под контроль.

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Об этом он сказал на брифинге 10 июля. По его словам, есть мировые примеры, которые показывают, что даже такую пандемию можно контролировать.

"Есть много примеров со всего мира, которые показали, что, даже если вспышка COVID-19 очень сильна, ее можно взять под контроль", –заявил Гебрейесус. При этом он отметил, что "только решительные действия в сочетании с единением народов и глобальной солидарностью могут повернуть пандемию COVID-19 вспять".

"Для борьбы с COVID-19 нам необходимы лидерство, участие общественности и коллективная солидарность", – заключил Гебрейесус.

Напомним, ранее ВОЗ выступила против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению COVID-19, но не исключила такой необходимости в ряде стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что распространение пандемии коронавируса "все еще ускоряется", и большинству стран пока не удалось его контролировать.