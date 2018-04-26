Глава Миссии ОБСЕ сделал важное заявление по Донбассу

На фоне нестабильной и непредсказуемой ситуации с безопасностью, которая до сих пор наблюдается на востоке Украины, существует насущная необходимость защитить гражданское население, проживающее в этом регионе.

Об этом заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан в своем обращении на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает пресс-служба огранизации.

Эртурул Апакан ОБСЕ

Глава Миссии почтил память коллеги Джозефа Стоуна, который погиб год назад, когда бронированный автомобиль СММ подорвался, наехав, скорее всего, на противотанковую мину в неподконтрольных правительству районах вблизи Пришиба Луганской области.

"Эта годовщина является важным напоминанием о рисках, с которыми и далее сталкиваются наши наблюдатели, - отметил председатель СММ. - Для Миссии нет более важного приоритета, чем безопасность нашего персонала".

Он также призвал вовлеченные стороны на местах уважать работу СММ и обеспечить безопасность Миссии во исполнение обязательств, которые они взяли на себя, подписав Минские соглашения.

Вспоминая недавний сбой в работе Донецкой фильтровальной станции, который произошел после того, как несколько ее сотрудников получили ранения в результате огня из легкого вооружения, он добавил, что "потери и гуманитарные последствия конфликта нельзя измерять только количеством жертв".

По его словам, доступ к основным потребностям, в частности к продуктам питания, лекарств и питьевой воды, находится под угрозой, в том числе из-за отсутствия действенных мер по прекращению огня, отводу вооружения, разведению сил и средств и разминирования.

Глава Миссии также заметил: "Путем содействие организации сотен "окон тишины" и осуществления мониторинга локального режима прекращения огня, в частности на Донецкой фильтровальной станции, СММ делает все от нее зависящее. В то же время другие должны выполнить свою часть работы".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в ОБСЕ отчитались о поездке к главарю "ЛНР".