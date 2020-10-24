Глава Минздрава Чехии в разгар жесткого карантина попался без маски: от него потребовали отставки. Фото

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула 21 октября попался в ресторане без маски, в то время, как в стране был введен жесткий карантин и такие заведения должны быть закрыты.

Как пишет iDnes, глава правительства Андрей Бабиш потребовал от главы Минздрава уйти в отставку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кроме Примулы в ресторане также заметили главу фракции премьерской партии ANO Ярослава Флтинека. Бабиш призвал его покинуть пост вице-президента политсилы.

"Меня не волнует, что там делали министр и Фалтинек. Мы не можем проповедовать воду и пить вино. Я считаю, что министр должен без лишних слов подавать пример", – сказал глава правительства.

Бабиш попросил министра самому уйти в отставку, в противном случае он пригрозил уволить его.

Во время пресс-конференции Примула заявил, что он ничего не нарушал. "Я прошел через ресторан в частные помещения Вышеградского капитула. Там была встреча. В этом смысле ничего не было нарушено, это не ресторан", – пояснил он.

По словам министра, он обсуждал с коллегами меры борьбы с коронавирусом.

При этом объяснение Фалтинека несколько отличается. Он извинился за то, что "подорвал доверие министра, попросил встретиться в закрытом пабе".

Как уточняет Blesk, Роман Примула зашел в Rio’s около 22:00, а покинул его незадолго до полуночи и сел в машину.

В Чехии 21 октября был введен усиленный карантин. Власти ограничили передвижение и закрыли магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Также в стране обязательным является ношение маски в закрытых помещениях. При этом школы, рестораны и бары были закрыты еще с 12 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 3 июня во время визита в Хмельницкий посетил местное кафе, несмотря на карантинные ограничения. Вместе с ним за одним столиком внутри помещения были по меньшей мере еще пять человек.

Позже Зеленский согласился оплатить штраф за нарушение карантинных правил в кафе Хмельницкого, где он в окружении чиновников пил кофе.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что посещение президентом Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина.