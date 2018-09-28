Глава МИД Венгрии открыто пригрозил Украине войсками НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто нагло заявил, что, перебрасывая войска к границе его страны, Украина не должна забывать, что Венгрия является членом НАТО (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он пригрозил высылкой украинского консула, если Киев пойдет на аналогичные меры. Свою агрессивную позицию дипломат продемонстрировал в комментарии для российских СМИ, который показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Я хочу вообще поставить под вопрос смысл переброски военной бригады к границе государства-члена НАТО. Это я оставлю Украине, потому что я не хочу вмешиваться во внутренние дела другой страны. Этот вопрос надо задавать украинцам, но я вам могу сказать, что если наш консул будет выслан, то я вышлю из Венгрии одного из консулов Украины. Такой их шаг не может остаться без нашей реакции", — угрожающе заявил Сийярто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Венгрии в комментарии для российских пропагандистов заявил, что Украина якобы ведет политику ущемления венгров, нарушая международное право и демонстрируя свою ненависть к ним.