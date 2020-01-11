Главная Новости
11 января • обновлено в 07:51
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Глава Ирана попросил прощения у Украины за сбитый самолет

7.4т
Читать материал на украинском

Президент Иран Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Мы продолжаем выявлять и расследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку", – цитирует его слова "РИА Новости".

Новости
Иран принял все условия: Бутусов раскрыл новые детали расследования катастрофы Boeing

Хасан Роухани

Хасан Роухани

"МК"

Отмечается также, что президент Ирана распорядился принять все меры для компенсаций за сбитый украинский самолет.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Ирана Джавад Зариф подтвердил, что причиной крушения украинского лайнера стала "человеческая ошибка".

Главные месседжи Ирана:

  • Самолет был сбит в результате "непреднамеренной человеческой ошибки".

  • Лайнер пролетал рядом с военными объектами и его случайно приняли за вражеский самолет.

  • Будет проведена "фундаментальная" реформа в вооруженных силах, чтобы предотвратить повторение трагедий.

  • Вооруженные силы Ирана приносят соболезнования семьям погибших. Они заявили, что

    во время полета лайнер находился в "непосредственной близости от одного из важных военных объектов — Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
28
0
Смешно
3
Интересно
86
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мигол Натали
Мигол Натали
Украина досихпор не признала сбитый рейс Израиль Москва 2001
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Отмазали рашку и их советников,командовали они стрельбой
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Артеллерист Моня, лично Путин с Шойгу! Ты убил хоть одного ребенка на Донбассе? Значит ты не патриот!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мигол Натали
Мигол Натали
Артеллерист Моня, вы за аэрофлот не ответили 2001
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Зато честно и без всяких юлений ,как поступают нп украине
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Риббентроп Молотов
Риббентроп Молотов
Oleg Oleg, так там Гиркин же сразу признался, что сбили птичку.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги