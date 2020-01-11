Глава Ирана попросил прощения у Украины за сбитый самолет

Президент Иран Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Мы продолжаем выявлять и расследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку", – цитирует его слова "РИА Новости".

Хасан Роухани "МК"

Отмечается также, что президент Ирана распорядился принять все меры для компенсаций за сбитый украинский самолет.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Ирана Джавад Зариф подтвердил, что причиной крушения украинского лайнера стала "человеческая ошибка".

Главные месседжи Ирана:

Самолет был сбит в результате "непреднамеренной человеческой ошибки".

Лайнер пролетал рядом с военными объектами и его случайно приняли за вражеский самолет.

Будет проведена "фундаментальная" реформа в вооруженных силах, чтобы предотвратить повторение трагедий.

Вооруженные силы Ирана приносят соболезнования семьям погибших. Они заявили, что во время полета лайнер находился в "непосредственной близости от одного из важных военных объектов — Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

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