''Геть с чужой земли!'' Соловьев выдвинул наглую претензию к Украине

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев оскандалился наглым заявлением о том, что Украина якобы незаконно занимает свои нынешние территории.

Месседж с оккупационной риторикой он озвучил во время обсуждения того, что Палата представителей Конгресса США признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Своими неадекватными рассуждениями рупор Кремля поделился в эфире собственной программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Эти (украинцы. — Ред.), радующиеся тому, что что-то признали геноцидом. Тогда важный вопрос возникает, элементарный: а вы считаете себя правопреемниками УССР? Если вы правопреемники УССР, тогда обвиняйте сами себя, а если нет, тогда геть с чужой земли! Тогда, получается, вы заняли чужую территорию. Тогда это все не ваше, и границы все надо обсуждать", — язвительно высказался Соловьев, помимо всего возложив ответственность за страшное преступление советского режима на ее жертв.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный пропагандист Путина пафосно пригрозил Украине аннексией новых территорий Российской Федерацией под предлогом того, что страна-агрессор "услышала еще не всех русских".

Кроме того, Соловьев цинично заявил, что мир в Украине якобы наступит только тогда, когда это будет необходимо стране-агрессору. В частности, он солгал о том, что российских оккупантов нет на украинской территории, и угрожающе намекнул, что рано или поздно это "надоест" России, и она начнет полномасштабную войну против чужого государства.