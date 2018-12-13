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''Геть с чужой земли!'' Соловьев выдвинул наглую претензию к Украине

5.6тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев оскандалился наглым заявлением о том, что Украина якобы незаконно занимает свои нынешние территории.

Месседж с оккупационной риторикой он озвучил во время обсуждения того, что Палата представителей Конгресса США признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Своими неадекватными рассуждениями рупор Кремля поделился в эфире собственной программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Эти (украинцы. — Ред.), радующиеся тому, что что-то признали геноцидом. Тогда важный вопрос возникает, элементарный: а вы считаете себя правопреемниками УССР? Если вы правопреемники УССР, тогда обвиняйте сами себя, а если нет, тогда геть с чужой земли! Тогда, получается, вы заняли чужую территорию. Тогда это все не ваше, и границы все надо обсуждать", — язвительно высказался Соловьев, помимо всего возложив ответственность за страшное преступление советского режима на ее жертв.

Новости
''Дали вам всю ''Новороссию'': Соловьев разразился территориальными претензиями к Украине
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный пропагандист Путина пафосно пригрозил Украине аннексией новых территорий Российской Федерацией под предлогом того, что страна-агрессор "услышала еще не всех русских".

Кроме того, Соловьев цинично заявил, что мир в Украине якобы наступит только тогда, когда это будет необходимо стране-агрессору. В частности, он солгал о том, что российских оккупантов нет на украинской территории, и угрожающе намекнул, что рано или поздно это "надоест" России, и она начнет полномасштабную войну против чужого государства.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаГолодомор в Украине
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Интересно
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минин евген
минин евген
кацапы окончательно ебанулись? или они давно болеют?
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2
1
Федоров Федор
Федоров Федор
Смешные такие)Когда речь идёт о территориях ,которые Украине присоединила Российская империя и СССР - никто не хочет исторической справедливости и обсуждения этого.Как только речь заходит о трагичных моментах совместной истории - сразу вой на весь мир,какие плохие СССР и Россия.Мда уж,вы или крест снимите ,или трусы оденьте)
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1
2
Федоров Федор
Федоров Федор
минин евген, сынку,Киевская Русь - это термин,который используется историками.Характеризует исторический отрезок и территорию,как один из центров древней Руси.Так же ее центрами были Новгородская,Владимирская Русь....Ты учебники по истории читай,а не кури их)И Полтаву меньше смотри)Мокши,эрзя,угрофины.....)Ты слов то таких не знал до 2014 года и это факт)
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0
1
минин евген
минин евген
Федоров Федор, а если вспомнить, что росиси никакой и не было, а московия перетянула земли и историю Киевской Руси, то вообще интересно получается. но кацапы об этом думать не хотят, не выгодно.
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2
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Volodin Dima
Volodin Dima
Зерно и запасы вывозились из УССР насильно. По приказу из Москвы. Хоть выходцы из Киевской Руси и основали в далёком полесье эту Москву, потомки Киевской Руси на территории Украины уже не отвечают за дебилов, заселивших потом Москву. Хотя мы должны просить прощение у мира, что наши предки вообще основали Москву.
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6
2
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Volodin Dima, все вопросы в Грузию если это и делалось, то только по их приказам.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Volodin Dima, вот нифига. Никакое продовольствие в первой половине из УССР не вывозилось. Наоборот, ввозилось из РСФСР
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