''Герой'' Чепига или ''тренер'' Боширов: нашлись новые показательные фото отравителя Скрипаля

Фотографию полковника ГРУ Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, обнаружили на доске выпускников-героев Дальневосточного высшего общевойскового командного училища России.

Об этом сообщает "Радио Свобода" и расследовательская группа Bellingcat. Журналисты обратили внимание на имена и фото выпускников на стенде в музее училища.

"В 2014 году фотографии Анатолия Чепиги и Александра Викторовича Попова (последний погиб уже после награждения "за заслуги перед Отечеством, проявленные при исполнении воинского долга", - возможно, его награждения тоже связано с событиями в Украине), - предположили журналисты.

Музей российского училища закрыт для посещений "с улицы", но там часто проводятся торжественные мероприятия или экскурсии для школьников, кадетов и выпускников училища.

"В интернете можно найти множество фотографий помещений музея, но лишь спустя двое суток после начала поисков (мы заметили стенд на фото одного из вероятных командиров Анатолия Чепиги, подполковника Александра Лучая), после просмотра тысяч фотографий и нескольких часов видео удалось подобраться максимально близко к крайней правой части стенда "Выпускники-герои", где, предположительно, должно было быть размещено фото Анатолия Чепиги", - сказано в материале.

Журналисты не смогли выяснить у сотрудников училища, осталось ли фото Чепиги на доске в музее после скандала в Солсбери.

Также Professor Ugail в Twitter провел анализ по алгоритму сопоставления лиц. Он заявил, что судя по неопровержимым результатам, Руслан Боширов и Анатолий Чепига – это один и тот же человек.

#RussianSpyPoisoning:

Following a press enquiry, we ran a few of our face matching algorithms on the photo of Anatoliy Chepiga and that claimed to be of Ruslan Boshirov. The results are conclusive. They are indeed the same person. #Salisbury #NerveAgentAttack pic.twitter.com/ny0q9GcbUf