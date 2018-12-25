Сегодняшняя Москва – рождественская сказка! Просто невероятно, что произошло с ещё 20 лет тому назад скорее серым городом. Как восхитительно сверкают фасады – но они же и предупреждают. Предупреждают о соблазнах авторитарной системы. О том, что может выглядеть довольно привлекательным снаружи – только если не зяглядывать внутрь. Это страшно, как много людей в Германии, по меньшей мере частично, поддаются искушению авторитаризмом. Кто-то, видимо, от тоски по сильной руке, которая принесет мнимый порядок. Кто-то – из-за разочарования от трудностей, компромиссов и уступок, которые предполагает каждая свободная система.

Однако, если слишком много людей поддадутся искушениям "простого пути" – жесткое пробуждение в Германии ожидает всех. Едва ли менее опасно, когда в нашей стране многие из тех, кто верит, что сражается за открытость, терпимость и свободу, прибегает к способам мышления и методам, диаметрально противоположным этим целям. Вольно или невольно действуя сообща, идеологи и воины за веру как слева, так и справа – расшатывают основы нашего свободного общества.

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Я убежден: середина у нас в Германии огромна. Только тихая. Я за то, чтобы мы учились слышать негромкие голоса. Чтобы тихие учились быть не более громкими, но более понятными. Давайте не будем оставлять публичное пространство в своей стране крикунам и горлопанам! Давайте не видеть мир в Германии в черно-белом, не разделять на добро и зло, на друзей и врагов. А наоборот, давайте видеть полутона и воспринимать нюансы.

Часто именно они имеют решающее значение для общей картины, именно они обеспечивают стабильность и устойчивость в демократической стране. В этом смысле – всем мирного и счастливого Рождества!