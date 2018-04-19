Германия отказалась от санкций? Появилось пояснение

Экономические интересы стран не должны быть выше международного суверенитета международного права, верховенства права и защиты прав человека.

В комментарии "Обозревателю" народный депутат от фракции "Народный фронт" прокомментировал возможное освобождение от санкций немецких компаний, о чем якобы намерена просить президента США Дональда Трампа канцлер Германии Ангела Меркель.

"На политической международной арене мы должны всегда держать руку на пульсе, потому что даже наши самые близкие партнеры могут в любом случае, отыгрывать свои интересы. А безусловный интерес Германии – это экономическое развитие, это поддержка собственных компаний, доходы в свой бюджет. И вопрос санкций не всегда является популярным. Именно поэтому я думаю, что будет такой диалог", – считает нардеп.

Однако, по его словам, Украине не принципиальны санкции в отношении немецких компаний, а принципиальна позиция и поведение как государства, так и бизнеса, который находится в Германии.

"Нам важно, чтобы экономические интересы стран не были выше международного суверенитета, международного права, верховенства права и защиты прав человека", – отметил Логвинский.

На вопрос, как Украине реагировать, в случае освобождения немецких компаний от санкций, нардеп ответил: "Я думаю, что здесь нужно действовать дипломатично, мы не должны терять партнера в лице Германии, мы не должны вмешиваться в этот процесс, мы должно контролировать принципы на дипломатическом уровне, и вести борьбу за интересы своей страны".

Как ранее сообщал "Обозреватель", президент США Дональд Трамп смотрел по телевизору выступление постпреда при ООН Никки Хейли из которого и узнал, что его администрация собирается ввести новые антироссийские санкции.