Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении акта об отношениях

Россия нарушает Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, в частности, проводя агрессивные действия в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 16 июня. Аудиозапись брифинга была опубликована на официальном сайте организации.

При этом Столтенберг подчеркнул, что присутствие войск на востоке Альянса, в странах Балтии и в Польше, не противоречит акту.

"Если мы говорим об Основополагающем акте о взаимоотношениях между НАТО и Россией, то присутствие НАТО в восточной части Альянса с новыми тактическими группами и увеличенное присутствие НАТО не нарушает этот документ.

Но вызов заключается в том, что Россия нарушила Основополагающий акт уже несколько раз, в частности, осуществляя агрессивные действия в Украине", – сказал Столтенберг.

Добавим, акт о взаимных отношениях между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора был подписан 27 мая 1997 года в Париже. Документ предполагает, что стороны "не рассматривают друг друга как противников".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 12 июня получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Страна стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.