Где встречались и жили Трамп с Ким Чен Ыном: фото отелей

Лидеры США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели историческую встречу в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.

Место встречи во многом было выбрано из-за его расположения, ведь тот факт, что остров отделен от по суше, помог организаторам в плане безопасности.

Сам остров Сентоса является домом для нескольких популярных пляжей и достопримечательностей.

Пятизвездочный роскошный отель Capella состоит из 112 номеров и является представителем духа East-meet-West, который обычно ассоциируется с Сингапуром.

Фасад здания колониальный, но интерьеры очень современные, с утонченными пулами, над которыми работал известный индонезийский дизайнер Джаей Ибрагим.

Как и в Сингапуре, вокруг отеля много зелени.

Номера выходят на Южно-Китайское море, хотя на расстоянии можно увидеть множество нефтяных танкеров и огромных грузовых кораблей.

В Capella есть два президентских апартамента.

Остановились же главы США и КНДР в центральной части Сингапура.

Так, Ким Чен Ын КНДР поселился в отеле St. Regis, который местные называют "шестизвездочным".

Минимальная стоимость проживания здесь начинается от 350 долларов за ночь, а президентский номер, где, как полагают, остановился Ким Чен Ын, обойдется как минимум в 8 тысяч за ночь.

Дональд Трамп же остановился в гостинице Shangri-La, которая находится буквально в 900 метрах от отеля, куда заселился северокорейский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, после встречи Трамп рассказал "об очень, очень хорошей состоявшейся беседе" и о "дилемме, которую им предстоит разрешить", а Ким, в свою очередь, заявил о желании "тесно сотрудничать с американским коллегой".