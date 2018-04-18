Где произойдет историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына: названы города

Президент США Дональд Трамп рассматривает для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном несколько городов.

Согласно данным Bloomberg, в список вошли Прага, Варшава, Хельсинки, Стокгольм, Осло и Женева.

Также, к возможным локациям для обсуждения ядерного разоружения КНДР относятся Бангкок, Улан-Батор и Сингапур. При этом Северная или Южная Корея, а также Китай исключены.

В информагентстве уточнили, что посольство США в Таиланде является одним из крупнейших. А в Бангкоке есть посольство Северной Кореи. Это одна из немногих стран Азии, где есть диппредставительство КНДР.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Трамп заявил, что начались переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, 18 апреля появилась информация о том, что будущий госсекретарь США Майк Помпео тайно встретился с Ким Чен Ыном касательно подготовки к будущему саммиту.