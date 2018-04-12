"Где каблуки и бронежилеты? Путину пояснили его роль в схватке с Трампом

В сети появилась карикатура на сирийское противостояние лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.

На ней оба политика предстают в образах клоунов, вышедших сражаться на татами, центр которого вызывает ассоциации с красной ядерной кнопкой. Однако Путин изображен более жалким и гораздо меньшим чем американский президент. Автором иллюстрации является художник Сергей Елкин, он опубликовал ее на своей странице в Twitter.

Саркастичность задумки карикатуриста оценили и его подписчики, которые оставили под постом свои комментарии по этому поводу.

"Великая гибридная битва ряженых клоунов", "Нереалистично. У пыни (Путина. — Ред.) не хватает каблуков и трех бронежилетов", "Легендарный пыня и популярный хохолок — спешите", "Путин, получается, организовал весь этот цирк", "Путин на муху похож", — пишут они.

Как сообщал "Обозреватель", заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко считает, что угрозы России сбивать ракеты США, выпущенные по Сирии, лишены оснований. Кремль способен сбить максимум одну ракету и объявить об этом как о великой победе.