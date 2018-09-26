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"Где доказательства?" Появилась реакция России на разоблачение отравителя Скрипаля

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "вбросом" публикацию о подозреваемом в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля Руслане Боширове.

"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, у мирового сообщества нет доказательств. Потому якобы продолжается информационная кампания, основной задачей которой является "отвлечение внимания от главного вопроса: "Что произошло в Солсбери".

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"Вопрос прежний: когда будут предъявлены какие-нибудь доказательства причастности хоть кого-нибудь к, как нам говорит Лондон, отравлению в Солсбери", – добавила Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления Скрипалей. В преступлении подозревают граждан РФ - Боширова и Петрова, которых камеры видеонаблюдения сняли недалеко от дома пострадавших в день покушения.

The Insider и Bellingcat обнародовали совместный доклад о россиянах. В частности, расследователи заявили, что Боширов является полковником ГРУ, Героем России Анатолием Чепигой.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Мария Захарова
Место
РоссияМосква
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Medved George
Medved George
А вот это красиво! Интересно о каких доказательствах говорит дырявая шлюпка?
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