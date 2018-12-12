Франция против мигрантов: россиянин озвучил прогноз по развалу Европы

Несмотря на недовольство многих стран миграционной политикой Европейского Союза, это не станет причиной его развала.

"Все-таки Европа столько сил положила на создание этого института, что миграционный кризис, а это конечно кризис, не развалит ЕС. В это я не верю", – сказал в комментарии OBOZREVATEL российский журналист, один из соучредителей Объединенного гражданского фронта, один из лидеров движения "Солидарность" Александр Рыклин.

В то же время, по его словам, ситуация требует серьезных мер.

Протесты во Франции

"Это непростая ситуация. Она требует серьезных мер, и не только силовых. Наверное, будут какие-то изменения в социальной политике в том числе. То, что протесты начались с требования снизить цены на бензин, а потом стали перерастать в политические лозунги, это нормальный процесс для уличной истории. В таких случаях требования всегда становятся более жесткими, объемными и потом уже забывается, с чего все началось", – отметил Рыклин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября во Франции начались протесты против повышения цен на топливо. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

В связи с массовыми акциями протестов президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.