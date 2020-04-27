Главная Новости
27 апреля • обновлено в 20:05
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Финляндия заговорила о замене украинских заробитчан из-за позиции Киева

3.5т
Читать материал на украинском

Финляндия намерена в экстренном режиме привлекать своих граждан к сбору урожая на ягодных фермах из-за нежелания правительства Украины отпускать заробитчан на сезонные работы.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявила постоянный секретарь Министрества сельского хозяйства Финляндии Яана Хусу-Каллио, пишет Yle.

Фермы в Финляндии

Фермы в Финляндии

"Электронная Финляндия"

"Я надеюсь, что производители отреагируют на этот месседж быстро. Мы не получим больше людей из Украины, по крайней мере пока. Теперь мы должны быстро принять решение, потому что скоро начнутся весенние работы по сбору урожая", – отметила финская чиновница.

В свою очередь, фермеры опасаются убытков и говорят, что им придется нанимать вдвое больше работников. Ведь украинцы очень опытные и собирали в два раза больше урожая за час, чем финны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в правительстве Украины заявили, что не хотят отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину, обратно на работу за границу. Даже при условии, что другие страны специально для них будут ослаблять карантинные ограничения и помогать с выездом.

  • Тем временем 23 апреля из Украины в Финляндию полетел первый спецрейс с 200 трудовых мигрантов для сезонных сельхозработ.

  • В сети разгневались, что украинцам в разгар карантина разрешили отправиться на самолете на заработки в Финляндию.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Карантин в Украине
Место
Финляндия
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
7
Смешно
0
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.аллилуйа 2323
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели около 3 миллионов человек, погибли – более 205 тысяч.

  • Статистика коронавируса в Украине резко изменилась: в лидерах оказалась новая область.

  • Италия обнаружила новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги