Финляндия заговорила о замене украинских заробитчан из-за позиции Киева

Финляндия намерена в экстренном режиме привлекать своих граждан к сбору урожая на ягодных фермах из-за нежелания правительства Украины отпускать заробитчан на сезонные работы.

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Об этом заявила постоянный секретарь Министрества сельского хозяйства Финляндии Яана Хусу-Каллио, пишет Yle.

Фермы в Финляндии "Электронная Финляндия"

"Я надеюсь, что производители отреагируют на этот месседж быстро. Мы не получим больше людей из Украины, по крайней мере пока. Теперь мы должны быстро принять решение, потому что скоро начнутся весенние работы по сбору урожая", – отметила финская чиновница.

В свою очередь, фермеры опасаются убытков и говорят, что им придется нанимать вдвое больше работников. Ведь украинцы очень опытные и собирали в два раза больше урожая за час, чем финны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в правительстве Украины заявили, что не хотят отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину, обратно на работу за границу. Даже при условии, что другие страны специально для них будут ослаблять карантинные ограничения и помогать с выездом.

Тем временем 23 апреля из Украины в Финляндию полетел первый спецрейс с 200 трудовых мигрантов для сезонных сельхозработ.

В сети разгневались, что украинцам в разгар карантина разрешили отправиться на самолете на заработки в Финляндию.

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