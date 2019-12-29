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29 декабря • обновлено в 13:28
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Филиппины накрыл смертоносный тайфун: почти 50 жертв, десятки раненых и пропавших. Фото и видео

1.3т
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На Филипиннах разгулялся тайфун "Урсула", который уже лишил жизни 41 человека. Еще 28 жителей получили ранения, 12 человек числятся пропавшими без вести

Об этом сообщает телеканал ABS-CBN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам представителя национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий Марка Тимбала, большинство жертв утонули, в то время как другие пострадали от поваленных деревьев, попали в дорожно-транспортные происшествия или погибли от остановки сердца.

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Филиппины накрыл смертоносный тайфун: почти 50 жертв

Филиппины накрыл смертоносный тайфун: почти 50 жертв

ABS-CBN

Тимбал заявил, что существует необходимость в более жестких протоколах об эвакуации, таких как постановления, запрещающие употребление алкоголя и требующие от жителей оставаться дома во время шторма.

Отмечается, что стихией разрушило дома, выкорчевало деревья и обесточило города и городки.

Филиппины накрыл смертоносный тайфун: почти 50 жертв

Филиппины накрыл смертоносный тайфун: почти 50 жертв

Филиппины накрыл смертоносный тайфун: почти 50 жертв

Филиппины накрыл смертоносный тайфун: почти 50 жертв

Филиппины накрыл смертоносный тайфун: почти 50 жертв

Филиппины накрыл смертоносный тайфун: почти 50 жертв

Всего от тайфуна пострадали более 1,6 миллиона человек. Кроме того, более 260 тысяч домов и порядка 90 госучреждений были повреждены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ранее Японию атаковал мощный тайфун "Тапа". Стихия прошлась по югу и юго-западу страны. Пострадали не менее 30 человек. Без электроснабжения остались десятки тысяч домов.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Филиппины
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