Филиппины накрыл смертоносный тайфун: почти 50 жертв, десятки раненых и пропавших. Фото и видео

На Филипиннах разгулялся тайфун "Урсула", который уже лишил жизни 41 человека. Еще 28 жителей получили ранения, 12 человек числятся пропавшими без вести

Об этом сообщает телеканал ABS-CBN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам представителя национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий Марка Тимбала, большинство жертв утонули, в то время как другие пострадали от поваленных деревьев, попали в дорожно-транспортные происшествия или погибли от остановки сердца.

Филиппины накрыл смертоносный тайфун: почти 50 жертв ABS-CBN

Тимбал заявил, что существует необходимость в более жестких протоколах об эвакуации, таких как постановления, запрещающие употребление алкоголя и требующие от жителей оставаться дома во время шторма.

Отмечается, что стихией разрушило дома, выкорчевало деревья и обесточило города и городки.

Филиппины накрыл смертоносный тайфун: почти 50 жертв

Филиппины накрыл смертоносный тайфун: почти 50 жертв

Филиппины накрыл смертоносный тайфун: почти 50 жертв

Всего от тайфуна пострадали более 1,6 миллиона человек. Кроме того, более 260 тысяч домов и порядка 90 госучреждений были повреждены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ранее Японию атаковал мощный тайфун "Тапа". Стихия прошлась по югу и юго-западу страны. Пострадали не менее 30 человек. Без электроснабжения остались десятки тысяч домов.

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