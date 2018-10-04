''Фамилия ему не Петров'': Россию подловили на лжи по второму отравителю Скрипаля

В маленьком российском городе Котлас Архангельской области, где по данным досье Федеральной миграционной службы РФ якобы родился второй подозреваемый в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля Александр Петров, никто не знает такого человека.

К такому выводу пришли журналисты телеканала "Настоящее время". Они съездили в город, население которого составляет 60 тысяч человек. Отмечается, что в самом популярном паблике местные жители попытались опознать своего якобы земляка. Но никто этого сделать не смог.

"Этот чувак ни разу не из Котласа. И фамилия ему не Петров!", "Да, точно, пусть привлекают внимание! Может, кто-нибудь наш Котлас навестит. Порядок хоть наведут. Может, помойки все уберут", – говорили местные жители.

В досье ФМС на Петрова есть сведения, что он родился 13 июля 1979 года, а паспорт в 2009 году он получил "взамен испорченного". Но второго документа в анкете с указанным номером никогда не существовало.

Более того, расследователи не смогли найти людей 39 лет, которые были бы одноклассниками или одногруппниками в детском саду 39-летнего Петрова. Жители Котласа посоветовали посмотреть публикации в местных СМИ. Однако и так журналисты в июльском номере за 2009 год не нашли поздравлений, что является традицией для города.

Александр Петров Полиция Великобритании

В отчетах священнослужителей перед советским городским руководством, бухгалтерии и списке тех, кого крестили в храме Котласа, фамилии Петров в последнем перечне также нет.

"В интервью RT Александр Петров говорил, что якобы работает в индустрии спорта и продает спортивное питание для тех, кто тренируется профессионально. Оказалось, что в Котласе как раз сейчас проходит турнир по бодибилдингу, причем не городского, а областного масштаба. Мы пообщались с атлетами, которые выступали на сцене, а также с людьми за кулисами и в зале, то есть с целевой потребительской группой для бизнеса Александра Петрова. Оказалось, что круг профессиональных спортсменов в Котласе – довольно узкий, но про Петрова никто из опрошенных ничего не слышал", – сказано в расследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Великобритании заподозрила в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери граждан РФ Руслана Боширова (Анатолий Чепига) и Петрова. Их засняли камеры видеонаблюдения недалеко от дома пострадавших.

Позже отравители дали публичное интервью, в котором рассказали, будто приехали в Солсбери, как туристы. Лондон назвал интервью "оскорблением для общественности", предупредив вероятных исполнителей об ответственности.

The Insider и Bellingcat в совместном расследовании выяснили, что Чепига и Петров являются сотрудниками российских спецслужб, однако в России такие данные опровергли, назвав их гражданскими лицами.

При этом, по поводу первого подозреваемого появилось уже много разоблачений. Однако о Петрове на данный момент в сети есть очень мало информации.