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Европа возвращает ограничения из-за COVID-19: статистика на 15 июля. Постоянно обновляется

Карина Бондаренко
Мир
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Европа возвращает ограничения из-за COVID-19

Европа возвращает ограничения из-за COVID-19.

По состоянию на среду, 15 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 13,4 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 217 917 новых инфицированных.

Из-за распространения COVID-19 власти европейских стран снова вернули ограничения. Так, во Франции и Великобритании ввели обязательный масочный режим в закрытых общественных помещениях. А Италия намерена продлить срок действия карантина.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом в мире заразились более 13,4 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 13,4 млн человек worldometers.info

Статистика заболеваемости в мире

Статистика заболеваемости в мире

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • COVID-19 в Украине заразился 54 771 человек. Умерли 1 412 пациентов, выздоровели – 27 154.

  • Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 3,5 млн), Бразилия (более 1,9 млн) и Индия (более 937 тыс.). Россия занимает четвертое место с 739 тыс. инфицированных.

  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что ряд регионов Украины до сих пор находится под риском возникновения повторных вспышек коронавирусной инфекции.

  • В Украине больных коронавирусом начнут лечить препаратом "Тамивир", 50 тысяч доз которого страна на днях получила от Индии.

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу.

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу. Апарат СНБО Украины

Карта распространения коронавируса в Украине.

Карта распространения коронавируса в Украине. Апарат СНБО Украины

Главное за 15 июля:

05:34 – Потенциальная вакцина от коронавируса mRNA-1273 биотехнологической компании Moderna из США прошла успешные испытания на людях.

01:50 – Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил налог на импорт 34 видов средств для борьбы с коронавирусом, пишет CNN.

01:06 – Ученые из Великобритании считают: кожные высыпания могут являться еще одним симптомом COVID-19, поскольку проявляются в среднем у каждого 11-го пациента. Исследователи призвали расширить официальный список признаков заболевания.

00:31 – Мальдивы открыли границы для иностранных туристов, в том числе украинских, без обязательного теста на коронавирус.

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