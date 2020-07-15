Европа возвращает ограничения из-за COVID-19: статистика на 15 июля. Постоянно обновляется

По состоянию на среду, 15 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 13,4 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 217 917 новых инфицированных.

Из-за распространения COVID-19 власти европейских стран снова вернули ограничения. Так, во Франции и Великобритании ввели обязательный масочный режим в закрытых общественных помещениях. А Италия намерена продлить срок действия карантина.

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Коронавирусом в мире заразились более 13,4 млн человек worldometers.info

Статистика заболеваемости в мире

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразился 54 771 человек. Умерли 1 412 пациентов, выздоровели – 27 154.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 3,5 млн), Бразилия (более 1,9 млн) и Индия (более 937 тыс.). Россия занимает четвертое место с 739 тыс. инфицированных.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что ряд регионов Украины до сих пор находится под риском возникновения повторных вспышек коронавирусной инфекции.

В Украине больных коронавирусом начнут лечить препаратом "Тамивир", 50 тысяч доз которого страна на днях получила от Индии.

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу. Апарат СНБО Украины

Карта распространения коронавируса в Украине. Апарат СНБО Украины

Главное за 15 июля:

05:34 – Потенциальная вакцина от коронавируса mRNA-1273 биотехнологической компании Moderna из США прошла успешные испытания на людях.

01:50 – Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил налог на импорт 34 видов средств для борьбы с коронавирусом, пишет CNN.

01:06 – Ученые из Великобритании считают: кожные высыпания могут являться еще одним симптомом COVID-19, поскольку проявляются в среднем у каждого 11-го пациента. Исследователи призвали расширить официальный список признаков заболевания.

00:31 – Мальдивы открыли границы для иностранных туристов, в том числе украинских, без обязательного теста на коронавирус.