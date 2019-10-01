"Европа упала": украинская журналистка раскрыла суть подыгрывания Макроном Путину

Россия могла "приблизиться к европейскому гуманизму" разве что в случае падения стандартов Европы.
Такое мнение на своей странице в Facebook высказала журналистка Алла Лазарева, комментируя недавнюю поддержку президентом Франции Эммануэлем Макроном возвращение российской делегации на заседания ПАСЕ.
"Я полностью поддерживаю возвращение России в Совет Европы... Уверен, что русский народ сейчас максимально близок к европейскому гуманизму", – сказал на Ассамблее президент.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
"Еще бы узнать, благодаря чему россияне "максимально приблизились" к гуманистическим стандартам? Путем уничтожения собственной оппозиции и полной профанацией выборов? Агрессией против соседних государств? Воровством чужих территорий, заводов, кораблей, похищением людей, средневековыми пытками в тюрьмах?" – задалась вопросами Лазарева.
"Следует понимать, сближение произошло не из-за движения России вверх, а из-за сползания европейского стандарта вниз", – заключила журналистка.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Генассамблее ООН, что заметил прогресс по ситуации на востоке Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.
В свою очередь, партия "Слуга народа" выступила против выхода украинской делегации из ПАСЕ.
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