"Европа упала": украинская журналистка раскрыла суть подыгрывания Макроном Путину

Россия могла "приблизиться к европейскому гуманизму" разве что в случае падения стандартов Европы.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказала журналистка Алла Лазарева, комментируя недавнюю поддержку президентом Франции Эммануэлем Макроном возвращение российской делегации на заседания ПАСЕ.

"Я полностью поддерживаю возвращение России в Совет Европы... Уверен, что русский народ сейчас максимально близок к европейскому гуманизму", – сказал на Ассамблее президент.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

"Еще бы узнать, благодаря чему россияне "максимально приблизились" к гуманистическим стандартам? Путем уничтожения собственной оппозиции и полной профанацией выборов? Агрессией против соседних государств? Воровством чужих территорий, заводов, кораблей, похищением людей, средневековыми пытками в тюрьмах?" – задалась вопросами Лазарева.

"Следует понимать, сближение произошло не из-за движения России вверх, а из-за сползания европейского стандарта вниз", – заключила журналистка.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Генассамблее ООН, что заметил прогресс по ситуации на востоке Украины.

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