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1 октября • обновлено в 19:41
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"Европа упала": украинская журналистка раскрыла суть подыгрывания Макроном Путину

2.7т Читать материал на украинском

Россия могла "приблизиться к европейскому гуманизму" разве что в случае падения стандартов Европы.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказала журналистка Алла Лазарева, комментируя недавнюю поддержку президентом Франции Эммануэлем Макроном возвращение российской делегации на заседания ПАСЕ.

"Я полностью поддерживаю возвращение России в Совет Европы... Уверен, что русский народ сейчас максимально близок к европейскому гуманизму", – сказал на Ассамблее президент.

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Владимир Путин и Эммануэль Макрон

"Еще бы узнать, благодаря чему россияне "максимально приблизились" к гуманистическим стандартам? Путем уничтожения собственной оппозиции и полной профанацией выборов? Агрессией против соседних государств? Воровством чужих территорий, заводов, кораблей, похищением людей, средневековыми пытками в тюрьмах?" – задалась вопросами Лазарева.

"Следует понимать, сближение произошло не из-за движения России вверх, а из-за сползания европейского стандарта вниз", – заключила журналистка.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Генассамблее ООН, что заметил прогресс по ситуации на востоке Украины.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Франция
Теги
Новости России ПАСЕ политика Парламентская ассамблея Совета Европы
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Почему украинцы считают себя европейскими-европейцами? Может потому что их пра-пра-пра-бабок пшеки пердолили во все мыслимые и немыслемые? А больше то причин нет. Религия другая, язык другой, в культуре ни чего общего. Да и самих то пшеков за европейцев только при Наполеоне считать начали, он их использовал как пушечное мясо против России
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Ш. Олег
Ш. Олег
Всё падает в безнравную пучину, мир замер, в ожидании конца… И лишь одна святая Украина стоит, как утром пенис у юнца. :)
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Сколько веревочке не виться, а конец будет. Ну что, кастрюли, вспоминайте слова Форрестола Джеймса, а дальше знаете что делать.
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