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11 апреля • обновлено в 16:10
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Европа может закрыть границы из-за COVID-19 до сентября: Макрон раскрыл детали

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Границы стран Шенгенской зоны могут остаться закрытыми как минимум до осени 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Как пишет BFM TV со ссылкой на свои источники, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

По информации источника, Макрон был настроен пессимистично и призвал приготовиться к длительному периоду изоляции Европы.

Президент Франции объяснил, что на такие меры, возможно, придется пойти из-за разного течения эпидемии в разных регионах Европы и мира.

Как ранее писал OBOZREVATEL, международное авиасообщение с Турцией, остановленное из-за пандемии коронавируса, восстановится лишь летом.

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Тема
Коронавирус
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Франция
Теги
граница карантин вирус
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Взамен ЕС намерен прислать на Украины 500 тыс. макетов унитазов и самотыков, чтобы у нерабов не пропало мастерство в их чистке и не заросли дyпы.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
святой безвиз оказался нах не нужен.як там майдан?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
да.сидите теперь дома ///0по мои
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