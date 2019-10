Эвакуировали 100 тысяч человек: США накрыли рекордные лесные пожары. Фото и видео

В пятницу, 11 октября, в пригороде Лос Анджелеса (штат Калифорния, США) разгорелись масштабные лесные пожары, из-за которых эвакуировали более 100 тысяч жителей.

Об этом сообщает Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что площадь пожара составила около 19 квадратных километров. Огонь быстро распространился из-за сухой погоды и ветра. Большая часть штата осталась без электроэнергии.

Пожар также уничтожил городок из домов на колесах в пригороде Лос-Анджелеса. Десятки людей пострадали. Выгорело две сотни гектаров.

Стало известно о первой жертве – житель Калифорнии, борясь с огнем, скончался от сердечного приступа.

Спасательные службы штата подняли по тревоге. Пожар тушили при помощи воды из вертолетов.

Aerial footage shows the scope of the Saddleridge Fire, which has prompted evacuation orders for tens of thousands of people in the northern Los Angeles area. The blaze exploded to over 4,000 acres overnight https://t.co/vlMhg8vh3k



Follow latest updates: https://t.co/TZ4iIUXtfP pic.twitter.com/4scHvuxAhE — CNN (@CNN) October 11, 2019

“Driving right through an inferno.”



Flames flank the vehicle of @ABC’s @MattGutmanABC and his team as they drive through the Saddleridge fire in Los Angeles. https://t.co/lhyVJ4OnrL pic.twitter.com/91Zre9kYsE — ABC News (@ABC) October 11, 2019

Watch: This video from our camera in Universal City shows the blanket of #SaddleridgeFire smoke drifting across the San Fernando Valley. https://t.co/BghgsYWnXE pic.twitter.com/xMRnQLtC3d — NBC Los Angeles (@NBCLA) October 11, 2019

#SaddleridgeFire Los Angeles County Firefighters working all out! A physical and mental delivery from Camp 12 personnel creating a fuel break in an extreme fire behavior environment. This highlights the challenges of night firefighting @LACOFD @Angeles_NF @LAFD @LASDHQ @LAPDHQ pic.twitter.com/ngQ0sVx90F — L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) October 11, 2019

Flames tear through brush and glowing embers are scattered by strong winds as the #SaddleridgeFire burns in the Porter Ranch area. https://t.co/qOue86anWA pic.twitter.com/BnXDi6TQUE — NBC Los Angeles (@NBCLA) October 11, 2019

WILDFIRES: 25,000 homes have been evacuated and almost 100,000 people have been displaced by the #SaddleridgeFire, Los Angeles police said pic.twitter.com/vydZLbfEd6 — Bloomberg TicToc (@tictoc) October 11, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бразилию накрыло рекордное количество лесных пожаров, которое на 83% превысило показатели прошлого года.

