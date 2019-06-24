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"Это вообще законно?" Пропагандисты Путина взбесились из-за правды о войне РФ с Украиной

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Топ-пропагандистов Кремля разозлила раздача в ПАСЕ листовок о российской агрессии на Донбассе и в Крыму.

В связи с этим жесткие обвинения в сторону Украины высказали Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Владимир Соловьев и другие. Также они показали, о чем именно идет речь в буклетах с названием "главные лица российской пропаганды".

Помимо фотографий так называемых журналистов были также перечислены трагические последствия их деятельности. Авторы напомнили европейцам, что пропаганда Кремля "убила более 10 тысяч человек на Донбассе, аннексировала Крым, устроила войну на востоке Украины, сбила малазийский Боинг, убив 298 человек, отравила Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, укрепила радикальные настроения в Евросоюзе, развязала войну в Сирии и т.д".

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"Это вообще законно?" Пропагандисты Путина взбесились из-за правды о войне РФ с Украиной
"Это вообще законно?" Пропагандисты Путина взбесились из-за правды о войне РФ с Украиной

"Это вообще законно? Буклеты вручили всем делегатам, а также буфетчицам и охране. Но в ПАСЕ промолчали", - возмутилась Скабеева.

"Судя по написанию фамилий, постаралась украинская сторона. Для них это вполне естественно: стукачество переросшее в сайт Миротворец и теперь выплеснувшееся в ПАСЕ", - пожаловался Соловьев.

"Это вообще законно?" Пропагандисты Путина взбесились из-за правды о войне РФ с Украиной
"Это вообще законно?" Пропагандисты Путина взбесились из-за правды о войне РФ с Украиной

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в ПАСЕ приняли подлые решения по России, а именно запретили проведения дебатов на тему ответственности Кремля за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования катастрофы MH17.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персоны
Владимир СоловьевОльга СкабееваМаргарита Симоньян
Место
Россия
Теги
ПАСЕпропаганда
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Все уже стали понимать что от окраины кроме попрошайничества ничего ждать не следует.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Буклеты вручили всем делегатам, а также буфетчицам и охране...Д.Б.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель...а где сногсшибательная новость об очередном харчке ПАСЕистами в украинскую рожу??????Я про отказ рассматривать ПАСЕ выводы какой то там сл. комиссии по Боингу и выплатам задолженностей Россией))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Весь мир сегодня ржёт над вами..
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