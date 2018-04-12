"Это военные действия": Меркель сделала заявление об ударе по Сирии

Германия не присоединится к военным ударам по силам сирийского правительства в ответ на химическую атаку в Думе, но будет поддерживать своих союзников.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном подчеркнула, что считает возможный ракетный удар по Сирии военной операцией, передает Reuters.

"Германия не примет участия… Я хочу подчеркнуть, что это военные действия", - сказала она.

"Но мы поддерживаем все, что делают (международные партнеры. – Ред.), чтобы показать, что использование химического оружия неприемлемо", - добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США заявили о возможном ракетном ударе в ответ на химическую атаку в сирийской Думе, в результате которой погибло 150 человек.

Позже Трамп в Twitter призвал Россию приготовиться к ракетному удару по Сирии. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал Трампа, заявив, что именно так нужно общаться с Россией.

Как говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, к удару могут присоединиться Франция и Великобритания, с привлечением таких стран как ОАЭ, Катар, Турция, Иордания, Ирак и Саудовская Аравия.