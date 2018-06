"Это того стоило": в США оправдали "убийство" Бабченко

Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко украинской спецслужбой все же может быть оправдана, если она позволит спасти жизни.

Такое мнение выразил экс-помощник заместителя главы Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер в своем Twitter.

Он передумал после того, как выслушал аргументы российского оппозиционного политика Гарри Каспарова в сети.

В частности, последний призвал не спешить осуждать "отчаявшихся людей в отчаянные времена".

It was a strange & painful circumstance, and for no one more than Arkady and his family. But we should not look past the many real victims who won't be coming back. Do not quickly judge desperate people in desperate times. https://t.co/mXr0dQMdPq

"Поразмыслив по этому поводу, Каспаров прав. Если операция поможет разоблачить цепочку российских агентов, участвующих в этом заговоре, это того стоило. Как правило, общественность нельзя вводить в заблуждение, но иногда возникают более весомые обстоятельства, касающиеся жизни и смерти", – отметил Карпентер.

After thinking more about this, @Kasparov63 is right. If the operation helped expose the chain of Russian intelligence operatives involved in this plot, it was well worth it. As a rule, the public shouldn’t be deceived but there are sometimes higher objectives: life & death. https://t.co/tgN3qfaqgy