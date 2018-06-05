"Просто ресторатор": Путин заступился за хозяина "фабрики троллей"

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ как государство не имеет отношения к "фабрике троллей" олигарха Евгения Пригожина, называемого прессой "поваром" главы Кремля.

"Деятельность Пригожина – его "личное дело", российское государство к этому не имеет никакого отношения", – заявил глава РФ в интервью австрийскому телеканалу ORF, сравнив олигарха с американским инвестором Джорджем Соросом, "который вмешивается во всевозможные дела во всем мире".

Обвинения в адрес олигарха Путин назвал "смешными", упрекнув при этом западные СМИ.

"Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие‑то хакерские возможности, имея какую‑то частную фирму в этой сфере – я даже не знаю, чем он занимается, – может повлиять на выборы в Соединённых Штатах или в какой‑то европейской стране?" – сказал он.

При этом ведущий уточнил, зачем Пригожин, который занимается не только ресторанами, у него много фирм, которые заключили договоры с Министерством обороны и получают много госзаказов, тратит миллионы долларов на "фабрику троллей".

"Спросите у него. Российское государство не имеет к этому никакого отношения", - ответил Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, австрийский журналист разозлил Путина словами об Украине и аннексии Крыма.