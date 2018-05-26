Это не смешно: российский бизнесмен жестко раскритиковал Путина

Представители российской власти в шестой раз за 17 лет своего правления обещают ввести Россию в пятерку крупнейших экономик мира.

Об этом заявил российский предприниматель Дмитрий Потапенко, сообщает "Русский монитор".

"У прыжка есть два исхода: либо вы перелетите, либо нет. Пока что мы летим мимо. Нам уже в шестой раз за последние 17 лет рассказывают о том, что мы войдем в пятерку крупнейших экономик мира, и это на самом деле уже не смешно, ведь мы ни разу не поднимались выше восьмого места", - сказал он, отметив, что РФ оказалась так высоко только благодаря международным конфликтам.

Потапенко считает, что каких-либо благ от нового правительства могут ожидать только приближенные к власти бизнесмены.

"Никаких реформаторов в правительстве нет, не было и не может быть, как, впрочем, их и не было последние 20 лет. Никаких реформ у нас не проводится уже 20 лет, мы просто "сидим на игле" и пытаемся переждать шторм, при этом нас сильно бьет головой об стенки", – подчеркнул он.

По мнению бизнесмена, поборы в России, несмотря на заверения властей, в ближайшие годы будут увеличиваться.

"Когда они говорят, что налоги подниматься не будут, это означает, что вас будут "дрючить" по-другому... У нас в стране есть более 70 нетарифных сборов, поэтому задача любого чиновника – создать через свое ведомство огромный поток денег... Не изменяя Налоговый кодекс, многие вещи можно обложить 13%-ным налогом", – сказал Потапенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России большинство бизнесменов (76%) оценили состояние экономики страны как катастрофическое.