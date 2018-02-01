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Это ложное утверждение: семилетний блогер возмутился случаем с украинской "Мрией"

1.8тЧитать новость на украинском

Семилетний мальчик из США по имени Захар рассказал о том, как наткнулся на ошибку в познавательной книге о самом большом в мире транспортном самолете Ан-225 "Мрия" украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова".

Соответствующее видео распространил на своей странице в Тwitter президент Украины Петр Порошенко.

"Мрия" - это украинское слово. И украинский - а не русский - самолет-рекордсмен. Любознательный семилетний блоггер Захар Лесков об этом знает. А благодаря его настойчивости - узнают еще больше людей во всем мире. Спасибо Захару", – написал Порошенко.

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Мальчик рассказал, что почитал интересную книгу "1000+ научных фактов". И он был крайне удивлен, что авторы назвали "Мрия" российским самолетом.

"Это утверждение – ложное. Да, действительно, самый большой самолет в мире – АН-225 "Мрия". Но самолет украинский, а не российский", – подчеркнул любознательный Захар.

Он добавил, что знает об этом, потому что его родители из Украины и он родился в этой стране.

Как сообщал "Обозреватель", самолет "Мрия" отправился в первый рейс в Австралию в мае 2016 года.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
США
Объект
"Антонов"
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