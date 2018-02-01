Это ложное утверждение: семилетний блогер возмутился случаем с украинской "Мрией"

Семилетний мальчик из США по имени Захар рассказал о том, как наткнулся на ошибку в познавательной книге о самом большом в мире транспортном самолете Ан-225 "Мрия" украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова".

Соответствующее видео распространил на своей странице в Тwitter президент Украины Петр Порошенко.

"Мрия" - это украинское слово. И украинский - а не русский - самолет-рекордсмен. Любознательный семилетний блоггер Захар Лесков об этом знает. А благодаря его настойчивости - узнают еще больше людей во всем мире. Спасибо Захару", – написал Порошенко.

Мальчик рассказал, что почитал интересную книгу "1000+ научных фактов". И он был крайне удивлен, что авторы назвали "Мрия" российским самолетом.

"Это утверждение – ложное. Да, действительно, самый большой самолет в мире – АН-225 "Мрия". Но самолет украинский, а не российский", – подчеркнул любознательный Захар.

Он добавил, что знает об этом, потому что его родители из Украины и он родился в этой стране.

"Мрія" – це українське слово. І український – а не російський – літак-рекордсмен.



Допитливий семирічний блогер Захар Лісковий про це знає. А завдяки його наполегливості – дізнаються ще більше людей в усьому світі.



Дякую Захару!https://t.co/iEVqQnvkJN — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 лютого 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", самолет "Мрия" отправился в первый рейс в Австралию в мае 2016 года.