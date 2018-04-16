"Это катастрофа!" Выяснилось, как США могут разрушить Россию

США могут уничтожить российскую экономику, например, ударив по экспорту РФ нефти и газа в Европу.

"Американская экономика очень сильная и если бы вдруг американцы поставили задачу не то, чтобы уничтожить российскую экономику, а очень серьезно по ней ударить, чтобы всем нам стало плохо, они бы с этим справились", - заявил в интервью "Обозревателю" рассказал российский экономист Дмитрий Травин.

По его словам, в таком случае они ввели бы санкции не только против "Русала".

"Санкции ввели бы и против других крупных компаний, обрушили бы российский фондовый рынок значительно серьезнее, чем то, что происходило в эти дни. Возможно, смогли бы даже договориться с ключевыми европейскими потребителями газа, чтобы уменьшить российский импорт. Если Россия не будет продавать нефть и газ - для нее это будет катастрофа", - пояснил Травин.

В то же время он подчеркнул, что у американцев нет такой задачи, как уничтожать российскую экономику, поэтому все санкции пока выглядят как предупреждение.

Как сообщал "Обозреватель", Россия пообещала США новые санкции.