Переговоры с Путиным: стало известно, почему Лукашенко поддержал Зеленского

Участие Минска как переговорной площадки в урегулировании конфликта на Донбассе – это окно на Запад для белорусского президента Александра Лукашенко.

Поэтому он так быстро поддержал инициативу украинского коллеги Владимира Зеленского провести следующую встречу "нормандской четверки" в столицы Беларуси. Это событие для Лукашенко – долгожданный мост, по которому он сбежит от интеграции с Россией, считают авторы белорусского телеграм-канала Трыкатаж.

"Он играет на стороне Украины потому, что не хочет подавать чай лидерам нормандской четверки. Лукашенко хочет сидеть с ними за одним столом и поддакивать Трампу вместе с Зеленским. Он хочет перейти в новое качество, от вип-официанта – к участнику мировой геополитической интриги. И вместе с тем сбежать от интеграции с Россией", – предположили в Трыкатаже.

Александр Лукашенко и Владимир Путин EADaily

По мнению авторов канала, Лукашенко поспешил раскрыть объятия Зеленскому, умышленно забежав вперед, не желая советоваться с Москвой.

"Поиграть-то можно, но ни Европа, ни США не собираются оплачивать ему разрыв с Россией. Очередной фортель Лукашенко – повод наказать его рублем, о чем уже сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак. Без интеграции с Россией не будет вам ни газа дешевого, ни нефти. Так что играйтесь, миротворцы", – подытожили там.

Скрин-шот

Как сообщал OBOZREVATEL, дипломат дал прогноз по встрече Зеленского и Путина.

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