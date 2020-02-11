"Это было до Зеленского": Ермак пояснил громкий скандал вокруг Трампа

Все, что связано с разговорами вокруг Burisma (так называемая украинагейт, из-за которой запускали процедуру импичмента Дональду Трампу) и вмешательства в выборы США, не имеет никакого отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом в эфире телеканале "Украина 24" заявил его помощник Андрей Ермак. "Это все происходило до нас, и мы получили это в наследство. И та принципиальная, честная искренняя позиция президента, которую он занял, я точно знаю, вызывает огромное уважение, как со сторон республиканцев, так и со стороны демократов", — сказал он.

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп DW

Кроме того, Ермак уточнил, что дата официального визита Зеленского в США пока неизвестна, но она может появиться в ближайшее время.

"Я думаю, что там у них сейчас закончатся все их внутренние процедуры, связанные с импичментом и так далее. Я думаю, что в ближайшее время мы должны получить даты визита. И я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в Соединенные Штаты", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее соратник личного адвоката Трампа Руди Джулиани Лев Парнас заявил, что Трамп якобы не встретился с Зеленским в Польше в сентябре прошлого года из-за того, что Киев отказался начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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