"Это был жест": выяснилось, почему Путин не отдал Медведчуку пленных моряков

Президент России Владимир Путин отказался отдавать своему куму Виктору Медведчуку пленных украинских моряков, потому что он якобы пытался таким образом сделать жест в сторону главы Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал российский журналист, главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью Дмитрию Гордону. "Я вам расскажу историю про Медведчука и пленных моряков... История была в том, что во время моего первого приезда сюда, месяц назад, до выборов в Раду, со мной обсуждали судьбу моряков здесь, люди из Офиса. Я им говорил: вы должны понять, что если президент Путин решит освободить моряков, они вернутся на самолете Медведчука", – подчеркнул он. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Путин и Виктор Медведчук ТАСС

При этом Венедиктов заявил, что случись это до выборов в парламент, партия Медведчука приобрела бы себе плюс 5% к результатам голосования.

"И в разговоре, который состоялся на следующий день, Путин Зеленскому сказал: до 21-го моряков не отдам. И на самом деле, Путин считает, что он сделал жест Зеленскому. Мол, я не отдам Медведчуку, я тебе отдам... Это был жест. Я не помогаю своему куму, а ведь мог бы помочь...", – пояснил свое видение журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, Медведчук попытается сохранить статус главного "переговорщика" с Кремлем и Москва его поддержит.

Якобы именно этот вопрос Медведчук мог обсуждать на своей последней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 18 июля в Санкт-Петербурге.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!