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"Это был жест": выяснилось, почему Путин не отдал Медведчуку пленных моряков

4.3т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин отказался отдавать своему куму Виктору Медведчуку пленных украинских моряков, потому что он якобы пытался таким образом сделать жест в сторону главы Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал российский журналист, главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью Дмитрию Гордону. "Я вам расскажу историю про Медведчука и пленных моряков... История была в том, что во время моего первого приезда сюда, месяц назад, до выборов в Раду, со мной обсуждали судьбу моряков здесь, люди из Офиса. Я им говорил: вы должны понять, что если президент Путин решит освободить моряков, они вернутся на самолете Медведчука", – подчеркнул он. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Путин и Виктор Медведчук

Владимир Путин и Виктор Медведчук

ТАСС

При этом Венедиктов заявил, что случись это до выборов в парламент, партия Медведчука приобрела бы себе плюс 5% к результатам голосования.

"И в разговоре, который состоялся на следующий день, Путин Зеленскому сказал: до 21-го моряков не отдам. И на самом деле, Путин считает, что он сделал жест Зеленскому. Мол, я не отдам Медведчуку, я тебе отдам... Это был жест. Я не помогаю своему куму, а ведь мог бы помочь...", – пояснил свое видение журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, Медведчук попытается сохранить статус главного "переговорщика" с Кремлем и Москва его поддержит.

Якобы именно этот вопрос Медведчук мог обсуждать на своей последней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 18 июля в Санкт-Петербурге.

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Персоны
Владимир Путин Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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