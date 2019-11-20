Эстония потребовала у России свои территории: Москва дерзко огрызнулась

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал бесперспективными требования Эстонии вернуть стране аннексированные Россией территории.

Об этом сообщает "РИА ФАН". Он добавил, что эстонский депутат нагнетает страх на граждан, "создавая монстра из Российской Федерации".

"Эта история долгоиграющая, потому что на протяжении многих лет эти спорные территории принадлежали то России, то Эстонии, но потом все устаканилось, и на этих землях выросло не одно поколение россиян. Возвращаться к этому вопросу, мне кажется, неконструктивно. Да и не будет реакции России на этот выпад спикера эстонского парламента", – заявил Морозов.

В свою очередь член Совета Федерации Олег Морозов заявил, что Эстонии стоит прекратить "баловаться" с территориальным вопросом, потому что может оказаться так, что это Эстония задолжала России какие-то территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия "Истинные финны" предложила Финляндии официально потребовать у России возврат территорий, которые были переданы ей после Второй мировой войны.

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